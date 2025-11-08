Máslo za 32 korun a hory masa v akci: co (ne)nechat utéct tento týden
8. 11. 2025 – 23:52 | Magazín | Anna Pecena
Tesco rozjelo listopadový cenový masakr. Od 5. do 11. listopadu 2025 srazilo ceny na úroveň, kterou jsme neviděli už roky. Máslo, maso i víno letí dolů, a kdo přijde včas, ušetří stovky korun. Ale pozor – platí jen do vyprodání zásob!
Máslo za třicet a pivo pod třicet
Základní potraviny se v Tescu tento týden mění v lovné zboží. Klasické Tesco máslo 250 g stojí při využití Clubcard jen 32,90 Kč, tedy o pět korun méně než běžně. A kdo si rád připije, může sáhnout po pivu Radegast 12° – láhev 0,5 l vyjde na 29,90 Kč. Svatomartinské víno, které se letos otevírá už od 7. listopadu, má cenovku 54,90 Kč.
Zajímavou slevu dostaly i těstoviny Hearty Food Co., které spadly na 9,90 Kč za balení. Kdo si dělá zásoby, ten teď opravdu ušetří. Stejně tak Le & Co pražská šunka v akci za 26,90 Kč, tedy o 40 % levněji.
Maso levnější než v létě
Maso je letos drahé, ale Tesco ho teď vyhazuje skoro za nákupní ceny. Vepřová krkovice bez kosti spadla na 99,90 Kč, tedy o polovinu méně. Vepřová plec bez kosti za 99,90 Kč, panenka 219,90 Kč – to jsou částky, které jsme v říjnu mohli jen závidět. Kdo raději drůbež, ten si může dopřát kuřecí stehýnka za 84,90 Kč nebo kuřecí plátky za 89,90 Kč.
Milovníci uzenin si přijdou taky na své – krájená šunka Junior za 26,90 Kč a liberecké klobásky se slevou 31 %. A když už jsme u chladničky: Coca-Cola 1,75 l stojí jen 29,90 Kč, tedy levněji než kdekoliv jinde.
Sýr, jogurty a ovoce: listopad chutná levně
Mléčné výrobky zažívají výprodej. Balíček nivy klesl na 24,90 Kč, mozzarellu pořídíte za 16,90 Kč a smetanový sýr Žervé jen za 32,90 Kč. Jogurt Olma Klasik stojí 9,90 Kč, Activia 10,90 Kč a oblíbený Termix pouhých 9,90 Kč.
Z ovoce kraluje kaki za neuvěřitelných 8,90 Kč, červená jablka za 17,90 Kč a avokádo za 19,90 Kč. I ananas se dočkal: 39,90 Kč za kus je sleva 42 %.
Kdo si rád dopřeje sladké, ten by neměl minout oblíbené tyčinky Orion nebo Milka, které začínají už na 6,20 Kč.
Shrnutí
Tesco tento týden sází na slevy, které připomínají předcovidové časy. Vyplatí se hlavně nákup másla, masa, ovoce a mléčných výrobků. Kdo má Clubcard, ušetří ještě víc – až 15 % z každého nákupu. Nabídky platí od 5. do 11. listopadu 2025 nebo do vyprodání zásob.
Tesco tak potvrzuje, že listopad je novým nákupním žněm – a kdo zaváhá, ten příště zaplatí dvojnásob.