Zestátníme ČEZ? Nová vláda se na to chystá
8. 11. 2025 – 15:51 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček chce během dvou let dostat největší energetickou firmu v Česku plně pod kontrolu státu. ČEZ, který je nyní z 70 procent státní, by tak z burzy zcela zmizel. Podle Havlíčka to nebude jen kosmetická změna – stát má převzít celý kolos, od výroby až po distribuci.
ČEZ pod státní střechou
Nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů chystá kroky, které by zásadně proměnily českou energetiku. Hlavním bodem je úplné zestátnění společnosti ČEZ do konce roku 2027. Havlíček, který má být ministrem průmyslu a obchodu, to potvrdil bez vytáček: „Je to otázka následujících dvou let.“
V programovém prohlášení nové vlády se píše, že stát chce převzít kontrolu nad výrobní částí ČEZ – tedy nad jadernými, uhelnými, plynovými a vodními elektrárnami. Havlíček ale tvrdí, že nejde jen o výrobu. „To, že je v prohlášení napsána výroba, neznamená, že to nemůže být celek,“ dodal.
Podle něj se nyní uvažuje o dvou variantách. Buď stát firmu převezme celou, nebo ji po převzetí částečně otevře trhu. „Jedním je získat ČEZ a nechat si ho celý. A druhý je získat firmu jako celek a v nějaké chvíli by tato nebo příští vláda měla možnost distribuci ČEZ pustit zpátky na burzu,“ vysvětlil Havlíček.
Nákup za stovky miliard má zaplatit sám ČEZ
Havlíček odmítá kritiku, že jde o nebezpečný návrat k plné státní ekonomice. Podle něj už k tomu stejně směřovala i Fialova vláda. „A já jí to nevyčítám, v zásadě nemohla udělat nic jiného. Investora do nového jádra, firmu Elektrárna Dukovany 2, už stát de facto kompletně ovládá. Takhle to může být i u dostavby Temelína,“ připomněl.
Celkový výkupní proces by podle něj měl stát zhruba 200 miliard korun – ovšem bez dopadu na rozpočet. „Nákup provede samotný ČEZ,“ říká Havlíček.
Podle něj jde o logický krok, protože v Evropě se velké energetické projekty bez silné role státu už prakticky nestaví. „V celé Evropě přechází obchodní model u velkých zdrojů na silně regulovaný,“ dodal.
Další jaderné bloky na obzoru
Nová vláda chce také rozjet další fázi jaderného programu. Po dvou plánovaných blocích v Dukovanech má přijít na řadu Temelín. Právě zde může podle Havlíčka vzniknout další dvojice reaktorů, a to nejlépe s jihokorejskou firmou KHNP, která už má smlouvu na Dukovany.
„Je to nastaveno tak, že čím víc bloků bude KHNP stavět, tím bude sleva na jeden blok větší,“ vysvětlil. Pokud by tak Korejci postavili čtyři bloky místo dvou, mohly by celkové náklady významně klesnout.
Havlíček ale upozorňuje, že český průmysl musí mít při výstavbě silné slovo. „Určitě nebudeme mít tak laxní přístup jako minulá vláda v zabezpečení podílu tuzemských dodavatelů,“ uvedl.
Podle něj musí být o Temelínu jasno ještě během tohoto volebního období. „Musí to být v tomto volebním období – i s ohledem na to, kdy je optimální doba pro další výstavbu po zahájení dukovanských bloků,“ uzavírá.