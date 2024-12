Marianu Prachařovou přepadli na ulici, pomohla jí maminka Batulková

Mariana Prachařová, třicetiletá dcera známých herců Dany Batulkové a Davida Prachaře, se rozhodla na konci léta udělat zásadní změnu ve svém životě. Opustila rodinné zázemí a svůj dosavadní život v Česku, aby se vydala za novými příležitostmi do Londýna. Přestože se musela během svého pobytu vypořádat s různými výzvami, nedávno čelila jedné z nejnepříjemnějších situací – přímo na ulici jí byl ukraden mobilní telefon. Mariana popsala, jak k incidentu došlo. „Šla jsem si večer nakoupit a rozhodla se projít svou oblíbenou trasou, kterou chodím často. Koukala jsem do telefonu, když najednou přijel kluk na kole, vytrhl mi mobil z ruky a zmizel. V první chvíli jsem se za ním rozběhla a křičela, ale bylo to marné.

Nemáte šanci ho dohnat, je to jen instinktivní reakce. Pak jsem se zastavila a zůstala stát na místě, přemýšlejíc, co budu dělat dál,“ popsala Mariana své pocity bezprostředně po krádeži.

Podle jejích slov je krádež mobilních telefonů v Londýně běžným problémem, na který často upozorňovala i své známé, kteří ji navštěvovali. „Vždycky jsem všem říkala, aby si dávali pozor, protože jsem už dříve viděla, jak někomu na ulici ukradli telefon. A teď se to stalo i mně,“ dodala. Mariana si však uvědomuje, že mohla přijít o mnohem cennější věci, jako jsou doklady, a snaží se na celou situaci dívat s nadhledem.

Pro Marianu, která se živí jako influencerka, je mobilní telefon nejen prostředkem komunikace s rodinou, ale také klíčovým nástrojem pro její práci. Sdílí totiž pravidelně svůj život na sociálních sítích, a proto je pro ni ztráta telefonu velkou komplikací. „Bez mobilu se tady prostě nedá fungovat,“ přiznala.

I přes nepříjemný zážitek Mariana ocenila, jak vstřícní a ochotní byli kolemjdoucí, kteří jí okamžitě nabídli pomoc. „Seběhla se ke mně skupina lidí, ptali se, jestli jsem v pořádku, a nabízeli mi své telefony, abych si mohla zavolat. Uklidňovali mě, že to není moje vina a že se to tady stává často. Měla jsem vlastně štěstí, že to dopadlo takhle,“ uvedla.

Velkou oporou jí byla také její maminka, herečka Dana Batulková, která jí pomohla na dálku. „Mamka mi strašně pomohla. Společně jsme zablokovaly všechno, co bylo potřeba, a já si dneska pořídila provizorní nový telefon, abych mohla dál fungovat,“ popsala Mariana, jak situaci zvládla. Přestože byla zpočátku v šoku, nakonec se na celou situaci dokázala podívat s humorem. „Neurčila jsem ani jednu slzu. Po prvotním šoku jsem se tomu nakonec smála,“ uzavřela Mariana s optimismem.

Tento nepříjemný zážitek je pro Marianu dalším důkazem, že život v zahraničí přináší nejen nové příležitosti, ale i nečekané výzvy. Přesto se zdá, že si dokáže poradit i s těmi nejtěžšími situacemi a zachovat si pozitivní přístup.