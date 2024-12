Zhubněte pár kilogramů již za 5 dní. Stačí sklenici denně k tomu, abyste se zbavili zácpy a vyčistili střeva!

Perfektní recept pro každého, kdo chce zhubnout pár kilogramů a vyčistit střeva…

Chia semínka jsou silným zdrojem vlákniny a antioxidantů. Jsou bohaté na vitamíny, minerály, omega 3 mastné kyseliny, bílkoviny. Chia semínka čistí střeva a mají detoxikační účinek, urychlují metabolismus a usnadňují spalování tuků. Vláknina zajišťuje hubnutí a pomáhá při hubnutí. Vláknina reguluje cholesterol v krvi a chrání funkce střev.

Citron posiluje imunitní systém, čistí játra, posiluje vaše zdraví a chrání vás před škodlivými bakteriemi.

Citron obsahuje mimo jiné také flavonoidy, které mají pozitivní účinek na krevní oběh, citlivost buněk na hormon inzulín a na další metabolické procesy. Kromě toho mohou také flavonoidy obsažené v citrónech snižovat oxidační stres a působit preventivně proti škodám, které v jeho důsledku vznikají. Citron také zrychluje metabolismus a pomáhá spalovat tuky.

Ingredience:

1 polévková lžíce chia semínek

půl citronu

1 lžička medu

1 sklenice vody (20o ml)

Chia semínka nasypeme do nádoby. Zalijeme studenou vodou, promícháme a odložíme do chladničky na čtyři hodiny. Potom směs přendáme do mixéru, přidáme šťávu z půl citronu a 1 kávovou lžičku medu, vše dobře rozmixujeme.

Toto je dávka na jedno použití. Vždy si připravíme čerstvý nápoj. Pijeme každý večer místo večeře. kúra trvá jeden měsíc.