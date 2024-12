Oblíbený moderátor Láďa Hruška (46) pořádně vyděsil své fanoušky: Náhlá srdeční slabost!

Oblíbený televizní moderátor a kutil Láďa Hruška (46) nedávno pořádně vyděsil své fanoušky, když musel být převezen záchrannou službou do nemocnice kvůli náhlé srdeční slabosti. Tato událost přišla v době, kdy se Hruška potýkal s řadou zdravotních problémů, což ještě více znepokojilo jeho příznivce i blízké.Na svém profilu na sociálních sítích Láďa sdílel fotografie z nemocničního prostředí, konkrétně z chodby Nemocnice Na Františku. K tomu připojil komentář plný ironie a vděčnosti: „Asi mám srdeční slabost! Každopádně děkuji Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy za jejich pomoc a dokonce i za vtipkování během cesty v sanitce.

Velký dík patří také celému týmu Nemocnice Na Františku za jejich profesionální a lidský přístup!“ Láďa také s humorem dodal, že tričko s logem televize Prima, které měl na sobě, nebylo žádným reklamním záměrem, ale jeho oblíbeným kouskem na spaní.

I když se na fotografiích Láďa už usmívá, je zřejmé, že si prošel velmi stresujícími chvílemi, které zasáhly nejen jeho, ale i jeho rodinu. Situace je o to těžší, že v říjnu přišel o svého milovaného otce, což pro něj bylo velkou ztrátou. Navíc se sám potýká se zdravotními komplikacemi, které ho v posledních měsících trápí.

Už v létě se Láďa svěřil, že mu lékaři objevili problém v žaludku, zatímco jeho otci našli nález na plicích. „Máme to teď doma složité,“ přiznal tehdy. Lékaři mu nasadili silnou medikaci, kterou musel zvládnout. „Musím to překonat,“ řekl odhodlaně. K tomu se přidaly další potíže, které si způsobil během účasti v taneční soutěži.

Na začátku prosince, po vystoupení v show Roztančené divadlo v Mladé Boleslavi, Láďa přiznal, že si během tance poranil koleno. „Řekl jsem si, že co mě nezabije, to mě posílí. Ale koleno mi křuplo už před dvěma týdny. Nevzdal jsem to, ale teď to křuplo znovu, takže budu muset navštívit doktora v Nemocnici Na Františku, aby mi to spravil. Život ale půjde dál,“ uvedl pro Super.cz.

Doufejme, že se Láďa Hruška nyní dostal z nejhoršího a bude si moci užít klidné a pohodové vánoční svátky se svými blízkými. Jeho odhodlání a smysl pro humor mu jistě pomohou překonat i tyto náročné chvíle.