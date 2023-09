Macron: V Paříži to bude bez ruských vlajek, o sportovcích rozhodne MOV

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že na olympijských hrách v Paříži 2024 by neměly vlát ruské vlajky. V rozhovoru pro sportovní deník L’Équipe hlava pořádajícího státu uvedla, že účast ruských sportovců s neutrálním statusem je na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

„Samozřejmě, během pařížské olympiády nebudou vlát žádné ruské vlajky. Myslím, že o tom panuje všeobecná shoda. Rusko jako země není vítáno v době, kdy páchá válečné zločiny a deportuje děti,“ uvedl Macron.

„Skutečnou otázkou, o které by mělo olympijské hnutí rozhodnout, je to, jaké místo by měli dostat ruští sportovci, kteří se v některých případech na takovou akci připravovali celý život a také oni mohli být obětí tohoto režimu,“ řekl Macron s tím, že není úlohou pořádající země her určovat, co má MOV dělat.

„Tato záležitost by neměla být politizována. Je na olympijském hnutí, aby to rozhodlo. Mám plnou důvěru v (prezidenta MOV) Thomase Bacha,“ řekl Macron. Do diskusí o případné účasti Rusů by měli být podle něj zapojeni i Ukrajinci, jejichž zemi Rusko loni v únoru napadlo.

MOV Rusku ani jeho spojenci Bělorusku nezaslal rok před začátkem her oficiální pozvánku k účasti v Paříži. Na jaře MOV doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby sportovce z Ruska a Běloruska pustily jako neutrální do mezinárodních soutěží. V řadě sportů se ruští a běloruští sportovci vrátili na světovou scénu a účastní se olympijských kvalifikací. Jistotu účasti na hrách v Paříži ale ani v případě splnění kvalifikačních kritérií nemají, na definitivní rozhodnutí MOV podle Bacha potřebuje čas.