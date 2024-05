Lidovci podle Jurečky nesouhlasí s návrhem zákona o konopí, omezili by ho

Vládní lidovci nesouhlasí s podobou zákona o nakládání s konopím, která má umožnit pěstování pro vlastní potřebu. Navrhovanou normu by omezili. Zavedení regulovaného trhu s konopím odmítají. Vyplývá to z vyjádření šéfa KDU-ČSL a vicepremiéra Mariana Jurečky, které dnes poskytl novinářům. Jurečka také řekl, že řešení pro zdanění tichého vína v tuto chvíli není možné v Česku najít a většinu k prosazení spotřební daně nevidí ani ve Sněmovně.

Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Ve středu by měla projednávat výroční zprávu o závislostech za loňský rok. Podle ní každý osmý dospělý v Česku minimálně jednou týdně nadměrně pije. Rizikově a škodlivě popíjí až 1,3 milionu lidí nad 15 let. Alkohol může ročně až za 7000 úmrtí, tedy šest procent všech úmrtí v ČR. Konopné látky užila v posledním roce asi desetina osob nad 15 let, v posledním měsíci asi pět procent. V roce 2021 látku THC, která je hlavní psychoaktivní složkou konopí, experti detekovali u dvou zemřelých. V úterý by lídři vládních stran mohli jednat o návrhu zákona o nakládání s konopím.

"Chceme dekriminalizovat, ale nechceme vypustit džina z láhve poté, co tady dojde masivně k liberalizaci trhu s konopím a dostupnosti marihuany pro široké vrstvy populace. Myslím, že problémů, které máme na drogové scéně v míře závislosti, ale i s alkoholem, tady máme docela dost. Já bych byl velmi opatrný dělat tak obrovské revoluční kroky. Spíše bych střídmě vyhodnocoval postupné kroky," uvedl Jurečka. Podle něj je potřeba naslouchat i policistům z protidrogové centrály.

Loni koncem dubna vláda schválila plán boje proti závislostem s opatřeními do konce roku 2025. Se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím v něm počítala. Zákon připravil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s experty. Norma měla původně řešit zdanění, pravidla pro legální pěstování, fungování konopných klubů, licencovaný prodej i vývoz. Nakonec v ní zřejmě zůstane jen samopěstování. I k němu mají ale lidovci výhrady.

"Když se podíváme na návrhy, že člověk může mít pro vlastní pěstování tři krát tři metry, tak to není úplně málo. Bude to celoroční intenzivní pěstební činnost, nebo to bude běžná zahrádka závislá na vegetačním období? Je důležité, kolik se reálně vyprodukuje... Nějakou dohodu si umím představit, ale velmi obezřetnou, určitě ne na tom původním návrhu. Můžeme se bavit, jakým způsobem samopěstování řešit, ale opravdu ve velmi omezené míře," řekl Jurečka. Regulovaný trh lidovci odmítají.

Zavedení regulovaného trhu s konopím doporučovala opakovaně Národní ekonomická rada vlády (NERV). Už dřív uvedla, že by stát mohl při konzervativním odhadu získat z DPH a spotřební daně 2,5 miliardy korun ročně a další příjmy by měl z daní z příjmů zaměstnanců a z licencí. Podle rady je důležité nastavit podmínky nediskriminačně tak, aby se co nejvíc uživatelů přesunulo na oficiální trh.

Lidovci dál odmítají také zavedení spotřební daně na tiché víno. Pokud podle Jurečky není v okolních státech, nemělo by opatření v ČR logiku a omezilo by konkurenceschopnost českých vinařů. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dřív uvedl, že by chtěl mít návrh danění do konce května.

"V tento okamžik, pokud není šance zavést daň celounijně, aby to bylo férové a spravedlivé, tak není možné dojít k nějakému řešení v rámci ČR," uvedl Jurečka. Ve Sněmovně teď také nevidí pro návrh většinu. Šéf lidovců míní, že problémy s alkoholem daň na tiché víno neřeší a je potřeba spíš debatovat o společenské přijatelnosti či fungování prevence a léčby.