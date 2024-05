Noclehárny pro bezdomovce v Praze za uplynulou zimu poskytly 56.000 noclehů

Noclehárny pro bezdomovce v Praze za uplynulou zimu poskytly zhruba 56.000 noclehů, více než předešlý rok. Nejvytíženější loď Hermes, která slouží na Vltavě jako noclehárna, poskytla 13.000 noclehů. Novinářům to dnes řekli náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) a ředitel Centra sociálních služeb Praha (CSSP) Roman Béla.

"Pomohlo zejména zapojení zdravotních zařízení, díky kterým se podařilo umístit potřebné přímo na nemocniční lůžka," řekla Udženija ke zhodnocení zimních humanitárních opatření .

CSSP je hlavním koordinátorem zimních služeb v hlavním městě. Poskytuje ubytovací kapacity a na starosti má také dispečink, díky kterému následně pracovníci bezdomovce převáží do denních center, nocleháren, hygienických center, protialkoholních záchytných stanic nebo azylových domů. Dispečink za to období zaznamenal asi 6500 hovorů, o 20 procent více než předchozí zimu.

Největší výhodou bylo podle Udženije propojení se zdravotnickými zařízeními, a sice s nemocnicí Na Františku a Městskou nemocnicí následné péče. "To, že jsme zapojili i zdravotnická zařízení, pomohlo tomu, že jsme mohli velice rychle zacílit na konkrétní personál, konkrétní lůžka a konkrétní péči," řekla Udženija. Pro příští rok chce město podle ní jednat i s dalšími nemocnicemi o spolupráci, s jakými ale ještě není jasné.

"Zimní humanitární opatření hodnotíme jako dobře zvládnuté. Zima byla mírná, kapacity na všech zařízeních zapojených do těchto opatření byly vždy dostatečné," sdělil Béla. Dodal, že přestože kapacity letos stačily, uvažuje CSSP o navýšení do příštího roku, protože nikdy nelze odhadnout, kolik bude v metropoli lidí bez domova. Součástí zimních opatření byly také zařízení 24/7, jako jsou Kloubovy domy v Praze 9 nebo Troja.

Kolik žije na území hlavního města lidí bez domova, není přesně známo. Podle odhadů a průzkumů je to několik tisícovek lidí. Část z nich nemá trvalé bydliště v Praze. Hlavní město pravidelně s CSSP posiluje humanitární opatření v zimních měsících, a to od prosince do konce března.