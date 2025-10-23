Levnější předplatná, noviny a streaming pro důchodce, řeší to speciální program
23. 10. 2025 – 8:39 | Zprávy | Anna Pecena
Online služby – streaming, digitální noviny, internetové aplikace – už nejsou jen pro mladé. Pokud jste senior či důchodce, možná netušíte, že existují speciální tarify a programy, které vám mohou přinést značné úspory. Pojďme se podívat, jak i vy můžete v digitálním světě utrácet méně.
Co je reálné a co je zatím spíše mýtus
Pravdou je, že v České republice nenajdeme masivní seniorské slevy přímo u velkých streamovacích služeb, které by byly oficiálně jen pro starší generaci. Například zahraniční přehled uvádí, že žádná zmíněná platforma nenabízí výslovně “senior tarif”. Na druhou stranu existují programy a karty, které seniory do světa online služeb rozhodně dostávají – jen je třeba je aktivovat.
Například program Senior PAS, určený pro osoby od cca 55 let, je registremován jako projekt slevových výhod ve výši 5–50 % u partnerů. A dále najdeme konkrétní nabídku internetového poskytovatele, který uvádí “roční slevu 240 Kč” pro seniory nad 60 let na internetový tarif. Tedy: i když mainstreamu digitalních služeb senior tarif explicitně nechrlí, příležitosti existují – jen je třeba aktivně hledat.
Jak konkrétně můžete ušetřit
Přihlaste se do programu Senior PAS (či obdobného), který poskytuje držitelům karty výhody v rámci online nákupů i služeb. Držitelé uvádějí, že “Se Senior PASem ušetříte při vašich online nákupech… Slevy ve výši 5–50 %”. Pokud daný partner nabízí digitální službu či předplatné, sleva může být využitelná i pro noviny či online platformu.
Kontaktujte svého internetového či televizního operátora a zeptejte se na seniorské zvýhodnění. Například poskytovatel uvedl, že “roční sleva 240 Kč” je dostupná pro tarif nad 60 let. I když to není přímo streaming či noviny, je to vstupní úspora, kterou lze dále využít pro digitální služby.
Co dělat, aby vám sleva neunikla
Zjistěte, zda máte nárok na program jako Senior PAS nebo obdobný, a jestli jste registrováni. Před aktivací digitální služby se zeptejte: existuje možnost slevy pro seniory, je-li karta držena? Není složeno žádné sledování, ale vyžaduje to aktivní krok.
Zhodnoťte, jaké digitální předplatné používáte nebo byste mohli využívat – noviny, audioknihy, streaming filmů nebo seriálů. Pokud najdete slevu či program, který vám poskytne výhodnější cenu, změňte tarif. I menší sleva několika stokorun ročně se může nasčítat.
Závěrem: i když není běžné, že by streamingové platformy měly “senior tarif” jako takový, možnost úspory na online službách pro seniory v ČR je reálná – skrze slevové programy či zvýhodněné tarify u poskytovatelů internetu. Stačí ochota hledat, registrace a dotaz na možnost slevy. Každá ušetřená koruna v digitálním světě se počítá.