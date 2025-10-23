Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
Chantal Poullain neskrývá obavy: "Bolek se musí naučit odpočívat"

23. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Bývalá manželka slavného herce promluvila o zdraví i životním stylu.

Herečka Chantal Poullain, bývalá manželka Bolka Polívky, nedávno pro svou nadaci Archa Chantal dražila fotoobrazy z kalendáře Proměny. A dařilo se na výbornou.

„Celá kolekce jede ještě na výstavu do Brna, kde se bude ještě dražit. Proběhne to tradičně zase v Divadle Bolka Polívky. A Bolek už u toho bude,“ prohlásila Chantal s nezlomnou jistotou pro magazín Super.

Stav jejího exmanžela se prý zlepšuje, ale je potřeba nepodcenit varování přírody: To, co se stalo, bylo takové Ty, ty, ty. Ale bude to dobré,“ má jasno.

Musí se trošku uklidnit a myslet víc na sebe,“ radí na dálku bývalému partnerovi.

V tom jsme stejní, že děláme věci, které nás baví. Kdyby nás to nebavilo, tak budeme v klidu doma. Ale Bolek se musí naučit odpočívat,“ dodává.

Chantal se už brzy stane babičkou – partnerka syna Vladimíra čeká miminko: Hlavně je moc krásné už teď vidět, jak jsou ti dva šťastní, když na tu holčičku čekají. A pak ta holčička přijde a už se vezmou,“ nemůže se dočkat vnoučete.

Je ale potřeba nepodcenit výchovu: „Musí se jí věnovat a být s ní. Dneska už nejsou ty velké stoly, velké rodiny, rodiče a děti si mezi sebou málo povídají, nic se společně neřeší. Všechno jen přes telefony a tablety. A psychiatrie je pak narvaná. Malí špunti nechtějí žít a pokoušejí se o sebevraždy,“ varuje.

Připomeňme, že se její nadace už víc než třicet let stará o zútulňováni dětských psychiatrií. Úplně do větru proto nejspíš nemluví.

