Chantal Poullain neskrývá obavy: "Bolek se musí naučit odpočívat"
23. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Bývalá manželka slavného herce promluvila o zdraví i životním stylu.
Herečka Chantal Poullain, bývalá manželka Bolka Polívky, nedávno pro svou nadaci Archa Chantal dražila fotoobrazy z kalendáře Proměny. A dařilo se na výbornou.
„Celá kolekce jede ještě na výstavu do Brna, kde se bude ještě dražit. Proběhne to tradičně zase v Divadle Bolka Polívky. A Bolek už u toho bude,“ prohlásila Chantal s nezlomnou jistotou pro magazín Super.
Stav jejího exmanžela se prý zlepšuje, ale je potřeba nepodcenit varování přírody: „To, co se stalo, bylo takové Ty, ty, ty. Ale bude to dobré,“ má jasno.
„Musí se trošku uklidnit a myslet víc na sebe,“ radí na dálku bývalému partnerovi.
„V tom jsme stejní, že děláme věci, které nás baví. Kdyby nás to nebavilo, tak budeme v klidu doma. Ale Bolek se musí naučit odpočívat,“ dodává.
Chantal se už brzy stane babičkou – partnerka syna Vladimíra čeká miminko: „Hlavně je moc krásné už teď vidět, jak jsou ti dva šťastní, když na tu holčičku čekají. A pak ta holčička přijde a už se vezmou,“ nemůže se dočkat vnoučete.
Je ale potřeba nepodcenit výchovu: „Musí se jí věnovat a být s ní. Dneska už nejsou ty velké stoly, velké rodiny, rodiče a děti si mezi sebou málo povídají, nic se společně neřeší. Všechno jen přes telefony a tablety. A psychiatrie je pak narvaná. Malí špunti nechtějí žít a pokoušejí se o sebevraždy,“ varuje.
Připomeňme, že se její nadace už víc než třicet let stará o zútulňováni dětských psychiatrií. Úplně do větru proto nejspíš nemluví.