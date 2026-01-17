Levné půjčky představují ve skutečnosti drahé chyby. Poznáte to až bude pozdě, sledujte RPSN
17. 1. 2026 – 13:43 | Ekonomika | Anna Pecena
Nízký úrok, malá splátka, rychlé vyřízení. Přesně tak vypadá nabídka, na kterou slyší tisíce lidí včetně seniorů. Jenže takzvaná levná půjčka se může během jediného roku změnit v past, která z domácího rozpočtu vytahá tisíce korun navíc. A většinou úplně legálně.
Jak se z nízké splátky stane past
Reklama zdůrazňuje hlavně úrok. Ten ale sám o sobě nic neříká. Skutečná cena půjčky se skrývá v roční procentní sazbě nákladů, tedy RPSN. Právě tam jsou započítány všechny poplatky, které se v reklamách záměrně přehlížejí.
Poplatek za sjednání smlouvy, za vedení úvěru, za administrativu nebo za zasílání výpisů. Každý z nich se může tvářit jako drobnost. Jenže když sečtete všechny položky za dvanáct měsíců, zjistíte, že „levná“ půjčka vás stála klidně o několik tisíc víc. U menších částek je rozdíl obzvlášť bolestivý, protože poplatky tvoří velkou část splátek.
Pojištění, které nikdo nechtěl
Velmi rozšířeným trikem je automatické připojení pojištění schopnosti splácet. Mnoho lidí si myslí, že je povinné. Není. Přesto se často objeví ve smlouvě bez jasného upozornění.
Pro seniory je problém ještě větší. Pojištění bývá drahé a zároveň má výluky na běžné zdravotní potíže. Jinými slovy: platíte každý měsíc navíc, ale když se něco stane, pojišťovna se vyvlékne. Ročně tak může jít o další tisíce korun vyhozené oknem.
Jedna zpožděná splátka a je zle
Stačí jediné opoždění se splátkou a půjčka se dramaticky prodraží. Sankce, pokuty, úroky z prodlení. Některé společnosti mají poplatky nastavené tak, aby se i malé zdržení okamžitě proměnilo v zisk pro věřitele.
Není výjimkou, že splátky jsou nastavené těsně po výplatě důchodu. Kdo se o pár dní opozdí, platí. Nejde o náhodu, ale o promyšlený systém.
Jak se bránit
Nikdy neřešte půjčku ve spěchu. Sledujte RPSN, ne jen úrok. Ptejte se na všechny poplatky a pojištění. Pokud něčemu nerozumíte, nepodepisujte. Opravdu levná půjčka nepotřebuje nátlak.