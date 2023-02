Letošní Brit Awards ovládl Harry Styles

Styles získal také cenu za album roku, je jím Harry’s House. Album bylo šest týdnů v čele britských hudebních hitparád, píše BBC News. Teprve před týdnem stejné album vyhrálo i cenu Grammy.

Při přebírání hlavní ceny Styles poděkoval své matce, že ho přihlásila do talentové soutěže X Factor, která odstartovala jeho úspěšnou kariéru s kapelou One Direction. Vyzdvihl také talent několika umělkyň, které se neprobojovaly na seznam finalistů, který je společný pro ženy i muže. Spojená kategorie vyvolala u veřejnosti vlnu kritiky.

