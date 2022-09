Aktualizováno: Fiala v předvolebním agitačním projevu vyzval k rozumnému hospodaření s energiemi

K rozumnému hospodaření s plynem a elektřinou vyzval v dnešním mimořádném projevu premiér Petr Fiala (ODS). Vláda, státní organizace, firmy i domácnosti podle něj mají zvážit, zda s energiemi zacházejí správně a jak jimi neplýtvat. Rozumné hospodaření s energiemi uspoří každému vlastní peníze, ale také sníží výdaje státního rozpočtu, řekl. Pomůže to podle něj také průmyslu i celé české ekonomice. Fiala bude důsledně trvat na tom, aby stát se svými institucemi šel v šetření příkladem.

Vládní rozhodnutí zastropovat ceny energií nebylo jednoduché, uvedl premiér. „Jde řádově o více než sto miliard korun, které musíme někde získat. Nechceme si tyto peníze opět půjčit, jak to dělaly vlády před námi,“ řekl Fiala. Vedle chystané daně z mimořádných zisků by podle něj měl stát cenový strop u silové elektřiny a plynu financovat ze zvýšených dividend u státem vlastněných společností včetně společnosti ČEZ.

Kabinet tento týden prosadil ve sněmovně novelu energetického zákona, která mu umožní v případě mimořádné tržní situace stanovit horní hranici cen elektřiny a plynu pro odběratele. Předpis ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Cenu silové elektřiny chce poté vláda omezit na šesti korunách za kilowatthodinu, v případě plynu na třech korunách za kilowatthodinu.

Fiala chtěl dnešním projevem vyvrátit možné pochybnosti lidí, zda kvůli cenám energií zvládnou nastávající zimu. Stanovení nejvyšších možných cen podle něj dává každému jistotu. Připomněl i další vládní sociální opatření, která kabinet souhrnně označuje jako „deštník proti drahotě“. Občany vybídl, aby se neostýchali a zajímali se o možnosti, jak pomoc využít.

Raketový růst cen energií na konci srpna je podle něj přímým důsledkem ruské ekonomické války proti Západu. „Cílem je ohrozit sociální jistoty obyvatel evropských zemí, rozvrátit jejich ekonomiku, podkopat důvěru občanů ve stát a v demokracii jako takovou a postavit jednotlivé evropské země proti sobě,“ uvedl. Situace však podle něj naopak státy Evropské unie spojila.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve uvedl, že rozpočtové dopady zastropování budou představovat nejvýše 130 miliard korun. Stát podle něj použije na náklady mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z mimořádných zisků a příjmy z emisních povolenek. Fiala dnes hovořil o částce přes sto miliard korun. Stát se kvůli tomu nebude zadlužovat, využít chce podle Fialy mimořádnou daň i dividendy ze státem vlastněných společností.

Z nynější krize podle předsedy vlády neexistuje jednoduchá cesta. „Změnit českou energetiku, vybudovat novou infrastrukturu, to trvá dlouhé měsíce a roky. Proto na tom usilovně pracujeme,“ uvedl. Připomněl vládní kroky směrem k naplnění zásobníků a vytváření rezerv, ale i posun v přípravách dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. „Děláme, co můžeme, aby se ČR stala co nejdříve energeticky suverénním státem. To je jediná cesta, jak se z nebezpečí energetické krize opravdu a definitivně dostat,“ řekl.

Pomoci podle Fialy může každý tím, že bude hledat cesty k úsporám a efektivnímu hospodaření s energiemi. Rozumné nakládání s energiemi pomůže každému uspořit vlastní peníze, omezí výdaje státního rozpočtu a také pomůže ekonomice, doplnil. „Chci vás poprosit, abyste právě to měli v následujících měsících na paměti a podle toho se pokusili jednat. A mohu vám slíbit, že budu důsledně trvat na tom, aby stát a jeho instituce šly příkladem,“ dodal.

Opozice kritizuje Fialův projev jako sebechválu, koaliční politici ho chválí

Dnešní mimořádný projev premiéra Petra Fialy (ODS) o energetice byl zbytečný či hloupý, sdělili ČTK lídři opozičních stran. Podle lídra hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše šlo o sebechválu, na kterou by stačila tisková konference. Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura projev označil za falešnou předvolební reklamu a výsměch občanům.

Mimořádný? V čem byl ten projev pana premiéra Fialy mimořádný? Čekal jsem, že se omluví lidem, že jeho vláda zaspala a nezastropovala ceny energií už před několika měsíci. https://t.co/NEc3jxpM1q — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 18, 2022

Babiš ČTK napsal, že nepochopil, v čem byl projev mimořádný. „Čekal jsem, že se premiér omluví lidem, že jeho vláda zaspala a nezastropovala ceny energií už před několika měsíci. Že se omluví opozici, že se nám se svými ministry vysmívali, když jsme je o to půl roku žádali a vyzývali je k tomu,“ uvedl. Místo toho byly obsahem projevu sebechvála a známé věci, dodal. „Velká slova o masivní kampani, kterou svět neviděl, a povinný apel na občany, který měl zaznít už dávno,“ uvedl.

Podle Babiše není pravda, že by nárůst cen energií šokoval Evropu až na konci srpna. „Většina členských zemí (EU) to naopak věděla dávno a byla na to připravena. Jen současná vláda neudělala nic, spoléhala na společné evropské řešení,“ dodal. Národní postup „ušila“ vláda teprve před pár dny, když pochopila, že si bude muset poradit sama, uvedl Babiš. „Podle toho to také dopadlo. Pomoc pro domácnosti je nedostatečná, pro firmy chaotická a netransparentní,“ míní předseda hnutí ANO.

Zkuste si představit, že byste z nějakého důvodu dnes projev Petra Fialy zmeškali. O kterou zásadní novou informaci byste přišli? Napadá vás aspoň něco? — Radek Vondráček (@vondraczech) September 18, 2022

Podle Tomia Okamury byl Fialův projev hloupý a zbytečný. Šlo podle něj o falešnou předvolební reklamu a výsměch občanům. „Nekompetentní Fialova vláda zastropovala cenu elektřiny čtyřikrát výše, než mají na Slovensku, u plynu násobně výše než kdybychom měli přímý kontrakt s producentem, který vláda na rozdíl od našich okolních zemí z ideologických důvodů odmítá,“ napsal Okamura ČTK.

Dnešní projev premiéra Petra Fialy (ODS) byl falešnou předvolební reklamou na bídu a výsměchem občanům naší země. A ještě se premiér Fiala v projevu chlubí tím, že zvýší množství občanů závislých na sociálních dávkách. Byl to hloupý a zbytečný projev a vláda by měla podat demisi. — Tomio Okamura (@tomio_cz) September 18, 2022

Situace kolem energií je pro mnoho občanů a firem nadále likvidační a neúnosná, doplnil Okamura. Kritizoval i vyjádření premiéra, že se lidé nemají ostýchat a hledat, jaké ze sociálních opatření v rámci „deštníku proti drahotě“ by jim mohlo pomoci. „Ještě se v projevu chlubí tím, že zvýší množství občanů závislých na sociálních dávkách. Byl to hloupý a zbytečný projev a vláda by měla podat demisi,“ dodal Okamura.

Premiérův projev naprosto přesný:

Současné problémy jsou přímým důsledkem Putinovy ekonomické války proti Západu a manipulace s cenami energií.

Vláda nespí a zajistila dostatek plynu a elektřiny na zimu. Stropujeme ceny. A hledáme cesty k ještě větší energetické nezávislosti. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 18, 2022

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru uvedl, že projev byl naprosto přesný. „Současné problémy jsou přímým důsledkem Putinovy ekonomické války proti Západu a manipulace s cenami energií. Vláda nespí a zajistila dostatek plynu a elektřiny na zimu. Stropujeme ceny,“ napsal. Připomněl i hledání cest k větší energetické nezávislosti.

Věcný a situaci odpovídající projev premiéra s apelem na každého z nás.



Vláda pomáhá domácnostem, veřejným službám, živnostníkům i firmám.



Pokud jakákoliv domácnost bude potřebovat další pomoc, pak je zde připraven sociální systém pomoci @mpsvcz, ostych není na místě. — Marian Jurečka (@MJureka) September 18, 2022

Jako věcný a odpovídající situaci označil projev ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zdůraznil, že vláda pomáhá domácnostem, veřejným službám, živnostníkům i firmám. „Pokud jakákoliv domácnost bude potřebovat další pomoc, pak je zde připraven sociální systém pomoci MPSV, ostych není na místě,“ doplnil.

Česku hrozí propad střední třídy do chudoby, ceny potravin i zboží dále neúnosně rostou a reálná hodnota mezd i platů klesá. Vláda má pocit, že má hotovo, ale tak to není. Je potřeba okamžitě zvednout minimální mzdu, valorizovat sociální dávky a připravit kurzarbeit. — Josef Stredula (@JStredula) September 18, 2022

Odborářský předák a prezidentský kandidát Josef Středula zdůraznil, že stanovením maximálních cen energií nemá vláda hotovo. „Česku hrozí propad střední třídy do chudoby, ceny potravin i zboží dále neúnosně rostou a reálná hodnota mezd i platů klesá. Je potřeba okamžitě zvednout minimální mzdu, valorizovat sociální dávky a připravit kurzarbeit,“ uvedl.