Lásce je konec. Nová česká miss: "Jít od sebe bylo nejlepší rozhodnutí"

16. 6. 2025 – 7:15 | Magazín | BS

Zaklínali se, jak jim vztah vydrží, ale po měsíci je beztak konec.

Prokletí vítězek soutěží krásy se vrátilo v plné síle a tentokrát mu padl za oběť vztah nové české miss Lindy Górecké. Situace je o to kurioznější, že si ještě před několika týdny oba nyní již bývalí partneři slibovali, jak vztah vydrží a překoná všechny zkoušky.

Nakonec nepřekonal nic a zkoušky ani vlastně nestihly přijít, protože Górecká se stěhuje do bytu v Praze, který může rok používat jako odměnu za vítězství, přítel musí kvůli práci zůstat v Ostravě a tři hodiny po dálnici jsou dost velká překážka na to, aby se rozpadl tříletý vztah.

Až se nabízí spekulace, jestli prohlášení o nepřekonatelném rozdělení náhodou není jen zástěrka a za rozchodem nestojí něco jiného. Górecká však kategoricky odmítá, že by hrál roli někdo třetí: „Chci se naplno věnovat povinnostem miss a jestli někoho potkám, nechávám osudu," řekla modelka Blesku.

Rozpad vztahu po třech letech ji nicméně moc vrásek nedělá: „Za mě je to věc, která je přirozená, a myslím si, že dřív nebo později by tato situace nastala. Ale nebereme to tak, že bychom byli nepřáteli, jsme spolu v kontaktu, bavíme se spolu. Přeji mu jen to nejlepší, ať se má dobře a ať mu vyjde vše, co si přeje,“ vysvětluje.

Stěhování do Prahy a náhlý přechod na vztah na dálku zkrátka nevoněl: „Určitě to byl jeden z důvodů, proč jsme to ukončili. Budu teď dost cestovat, připravovat se na světovou soutěž a on má v Ostravě práci. Tak jsme se dohodli, že jít od sebe je nejlepší rozhodnutí," dodala.