Kvůli demonstraci míří do Prahy policejní posily, v pátek 11 tisíc nakažených

Policie kvůli plánovanému nedělnímu protestu fanoušků fotbalových a hokejových klubů na Staroměstském náměstí proti vládním opatřením povolává stovky policistů z celé republiky. V pátek mezitím denní nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku přesáhl poprvé od začátku epidemie deset tisíc.

Podle policejního prezidenta Jana Švejdara si organizátoři a účastníci demonstrace proti "zmatečným" vládním restrikcím kvůli šíření nemoci covid-19 neuvědomují, že akcí v době epidemie ohrozí zdraví mnoha lidí.

"Naprosto respektuji a ctím právo každého svobodně vyjádřit svůj politický názor a svobodně se shromažďovat. Poprvé se tomu ale má dít v době, kdy stojíme na hranici kapacity nemocnic a kritického nedostatku lékařů a zdravotnického personálu," napsal Švejdar na twitteru. Také policie se přitom potýká s onemocněním covid-19. Podle šéfa policie přichází policejní sbor každý den přibližně o 250 až 300 policistů, kteří onemocní koronavirem nebo jsou umístění do karantény.

"Že si toto vše organizátoři a účastníci protestu neuvědomují, mě mrzí. Že tím dojde k ohrožení života a zdraví mnoha dalších lidí, mě děsí. Děkuji, že se nad tím zamyslíte," vybídl na twitteru Švejdar.

Fotbaloví a hokejoví příznivci se na demonstraci svolávají na sociálních sítích. Kolik se jich zúčastní, není známo. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) účastníky v pátek vyzval k pokojnému průběhu a dodržení pravidel. V České televizi uvedl, že podle informací policie se ukazuje, že úmysl pokojně demonstrovat může být zneužit ze strany fotbalových chuligánů. "Obávám se, že jejich cílem není demonstrovat, ale vyvolat násilí. Chtěl bych před tím varovat," řekl Hamáček. Pokud se pokojná demonstrace zvrhne v ničení majetku nebo konflikty s policií, bude policie podle něj nucena zasáhnout. Připomněl, že za pořádek je primárně zodpovědný svolavatel akce. Policie s ním byla podle Hamáčka několikrát v kontaktu, demonstraci má povolenou.

Podle současného nařízení se protestu může účastnit nejvýše 500 lidí, kteří musí být rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami musí být aspoň dvoumetrový rozestup a všichni musí mít zakrytá ústa a nos. "Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel platná opatření," řekla v pátek ČTK pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Pokud by podle ní tak neučinil, policie ho může oznámit k přestupkovému jednání. Policisté jsou s organizátorem ale v kontaktu a na možná rizika ho upozornili. Jako při jiných obdobných akcích budou policisté i v neděli dohlížet na bezpečnost v ulicích, dodržování veřejného pořádku a nařízení proti šíření koronaviru, doplnila Kropáčová.

Denní nárůst poprvé přesáhl deset tisíc: v pátek přibylo 11 105 případů

Denní nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku přesáhl poprvé od začátku epidemie 10 000, v pátek laboratoře zjistily 11 105 nakažených. Do statistik od pátečního podvečera přibylo dalších 11 úmrtí, celkem s onemocněním covid-19 zemřelo 1283 lidí. V zemi je nyní 92 736 nakažených. Většina lidí má mírný průběh nemoci, ale počet hospitalizovaných roste. Podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích 3120 pacientů s covidem, ve vážném stavu je 551 z nich.

Od března se v Česku koronavirem prokazatelně nakazilo 160 112 lidí. V říjnu se celkový počet už více než zdvojnásobil, přibylo přes 89 000 případů. V tomto týdnu se denní přírůstky poprvé dostaly přes hranici 9000. Ve středu laboratoře odhalily 9544 případů, ve čtvrtek pak 9718. ČR má od počátku měsíce vyšší denní přírůstky než mnohem větší Německo. Téměř dvojnásobný je proti konci září počet úmrtí, počet hospitalizovaných s koronavirem už je na trojnásobku, blíží se k němu i počet pacientů ve vážném stavu.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) budou nakažení přibývat ještě deset dní až dva týdny. Odborníci uvádějí, že do nemocnic se dostanou asi tři až čtyři procenta nakažených, z nich asi 20 procent bude ve vážném stavu. Doba od diagnózy do vážných příznaků, které hospitalizaci vyžadují, je mezi týdnem a deseti dny. Koordinátor intenzivní péče v zemi Vladimír Černý v pátek prohlásil, že nejbližší týdny budou pro české zdravotnictví mimořádně těžké, velmi náročné především pro zdravotníky, kolaps systému ale nehrozí. Podle Prymuly se kapacity v nemocnicích zdvojnásobily.

V posledních dnech se také více testuje, od úterý bylo testů vždy více než 30 000. Ve čtvrtek laboratoře provedly 33 445 testů, pozitivních jich bylo zhruba 29 procent, což je rovněž druhý nejvyšší podíl od března. Prymula v pátek na tiskové konferenci řekl, že hranice, na kterou se ČR potřebuje dostat, je pod desetiprocentní podíl pozitivních ze všech denních testů.

Nejrychleji se nemoc šíří v okrese Plzeň-sever, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 699 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Následuje Příbramsko se 678 nakaženými a Uherskohradišťsko se 670 nakaženými na 100 000 obyvatel za poslední týden. Pod 200 má tento údaj aktuálně jen Mostecko a Chebsko.

V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Další opatření v nejbližších dnech nebudou, řekl v pátek Prymula.