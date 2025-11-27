Kovář v Lize mistrů vyhrál s Eindhovenem v Liverpoolu, Mbappé dal čtyři góly
27. 11. 2025 – 9:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Brankář české reprezentace Matěj Kovář pomohl v 5.kole základní fáze Ligy mistrů fotbalistům Eindhovenu k překvapivé výhře 4:1 v Liverpoolu.
Arsenal ve šlágru dosud stoprocentních týmů porazil Bayern Mnichov 3:1 a jako první si zajistil postup do vyřazovací fáze. Kylian Mbappé se druhým nejrychlejším hattrickem v historii soutěže a celkem čtyřmi góly postaral o výhru Realu Madrid 4:3 v Pireu.
Eindhoven prohloubil krizi Liverpoolu z posledních týdnů a v tabulce ligové fáze na něj ztrácí už jen bod. Hosté se hned v úvodu ujali vedení, když Perišič proměnil penaltu za ruku Van Dijka. Kapitán "Reds" způsobil již třetí pokutový kop v sezoně v soutěžních zápasech, což je nejvíc ze všech hráčů Premier League. Za domácí vyrovnal Szoboszlai, ale pak už Kovář neinkasoval. PSV nakonec zvítězil výrazně 4:1, dva góly dal střídající Maročan Dríweš.
"Kanonýry" nemuselo mrzet, že až v pátém utkání inkasovali první gól. Arsenal nakonec porazil Bayern 3:1 a v čele tabulky zůstal jediným týmem s plným počtem bodů. Za domácí skórovali Timber, Madueke a Martinelli, za hosty Karl.
Mbappé se v duelu na Olympiakosu stal 19. hráčem, který v zápase Ligy mistrů nasázel čtyři góly. V prvním poločase dal tři góly za šest minut a 42 sekund, což je druhý nejrychlejší hattrick v historii soutěže. Lepší byl Mohamed Salah z Liverpoolu, o 30 sekund byl rychlejší proti Rangers v říjnu 2022. Pireus se ujal vedení, ale Mbappého kanonáda skóre otočila, v 60. minutě zvyšoval na 4:2. Domácí už jen snížili.
Mbappé dosáhl pátého hattricku v Lize mistrů, více mají jen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (oba po osmi) a Robert Lewandowski (šest). Mbappé však dal čtvrtý v zápasech venku, což je nejvíc před Filippem Inzaghim se třemi.
Další hattrick zaznamenal Vitinha při výhře Paris St. Germain nad Tottenhamem 5:3. "Kohouti" budou 9. prosince v Londýně příštím soupeřem Slavie. PSG je na druhém místě, Tottenahmu patří 16. příčka. V první osmičce se po vítězství 3:0 nad Bruggami drží Sporting Lisabon.
Atlético Madrid porazilo Inter Milán 2:1, italský tým poprvé ztratil body a je čtvrtý. Bergamo se po výhře 3:0 ve Frankfurtu posunulo na 10. místo.
Pafos remizoval doma s Monakem 2:2. Kyperský tým bude koncem ledna posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. V tabulce má o tři body více než Pražané.
Pafosu se nepodařilo navázat na první výhru nad Villarrealem z minulého kola, ale znovu bodoval. S Monakem dvakrát prohrával a pokaždé vyrovnal. První gól kyperského celku vstřelil brazilský obránce David Luiz známý z dřívějších angažmá v Chelsea, Arsenalu, PSG či Benfice Lisabon. Bod zachránili domácí dvě minuty před koncem, když si Salisu dal vlastní branku.
Luiz vstřelil svůj první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, naposledy se trefil za Chelsea proti Římu v říjnu 2017. Ve věku 38 let a 218 dní se stal druhým nejstarším střelcem v LM. Starší byl jen Pepe za Porto před dvěma lety ve věku 40 let a 290 dní.
Dánský šampion FC Kodaň zdolal Kajrat Almaty 3:2 a připsal si první výhru v soutěži. Satpajev z Kajratu se stal třetím nejmladším hráčem, který se v Lize mistrů trefil.