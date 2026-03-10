Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám, k euru jen nepatrně
10. 3. 2026 – 18:27 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám, k euru jen nepatrně.
Kolem 17:00 se obchodovala za 24,39 Kč/EUR a za 20,95 Kč/USD, v porovnání s pondělním podvečerem získala vůči jednotné evropské měně dva haléře a k americkému dolaru deset haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
"Česká koruna se drží kolem 24,40 Kč/EUR a vyčkává především na další dějství konfliktu USA/Izrael/Írán. Korunu příliš nerozhodily extrémní ceny ropy, které ale nyní klesají po vyhlášení Donalda Trumpa, že konflikt na Blízkém východě je téměř u konce," uvedl analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.
Připomněl, že tento týden ještě do čtvrtka mohu vystoupit centrální bankéři České národní banky se svými názory na aktuální vývoj ekonomiky. Člen bankovní rady Jakub Seidler podle Tupého uvedl, že v současné situaci se jako nejvhodnější nastavení měnové politiky jeví stabilita úrokových sazeb.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,41
|
24,39
|
Kč/USD
|
21,05
|
20,95
Zdroj: Patria Online