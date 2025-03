Konec Soni v Ulici? Lucie Vondráčková dostala kopačky

Proradná ředitelka Soňa dostala v Ulici zaslouženou ránu, na loučení to ale zatím nevypadá.

Ředitelka Soňa Čechová, kterou v seriálu Ulice velmi kvalitně ztvárňuje Lucie Vondráčková, prochází složitým obdobím. Sama Lucie přiznává, že se s postavou čím dál tím hůř ztotožňuje, protože Soňa je, lidově řečeno, až moc velká mrcha.

A proto by nebylo od věci spekulovat, že když Soňa na obrazovkách dostala kopačky od Prokopa, který byl jedním z mála lidí, kteří ji ještě věřili, mohlo by se jednat o předzvěst konce postavy v seriálu jako takovém, protože by možná i samotné herečce zkrátka vyhovovalo se s proradnou ředitelkou rozloučit.

O úplném odchodu ale podle tvůrců seriálu nemůže být řeč a scénář s dalšími osudy Soni Čechové stoprocentně počítá. Pevně se připoutejte, drama a bouřlivé vlny nekončí.

„Soňa zdaleka ještě neřekla své poslední slovo. Diváci se mohou spolehnout na to, že v budoucnu ještě všechny překvapí. S Lucií Vondráčkovou rozhodně počítáme i nadále,“ uvedla pro magazín Super.cz Lucie Urbánková, producentka seriálu. Ale jelikož sama zmiňuje překvapení, je jasné, že neprozradila, kam přesně bude cesta Soni směřovat.

Je pravděpodobné, že budou pokračovat pletichy a intriky, protože Soňa zkrátka a dobře není kladná postava, ale na druhou stranu... Máloco dojímá publikum tak jako padouchovo vykoupení. Třeba se v ředitelce konečně probudí trochu dobra. Uvidíme.