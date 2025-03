Nechybělo moc. Lucie Borhyová chtěla utéct z Česka

Populární moderátorka prozradila, že opuštění naší země bylo na spadnutí. Nakonec je ale ráda, že k ničemu nedošlo.

Kdyby byla televizní kariéra Lucie Borhyové člověk, už by dávno dosáhla plnoletosti, nejspíš už by měla i vystudováno a na pořadu by mohlo být třeba zakládání rodiny. Lucie Borhyová totiž moderuje zprávy na Nově už impozantních 26 let. Těžko si ve zpravodajské relaci vůbec představit někoho jiného.

Netřeba se děsit, úvod neměl naznačit, že se snad jedna velká éra chýlí ke konci nebo něco podobného, Lucie hodlá moderovat i nadále: „Jsem ráda, že stále zůstávám. I za ty roky mě ta práce stále baví, neumím si představit dělat práci, která by mě nebavila, myslím, že by to bylo i znát. Doufám, že tam ještě chvíli vydržím,“ prohlásila pro Super.cz.

Lucie však má za sebou docela divokou vztahovou minulost. Hned třikrát byla zasnoubená, ale kvůli vlnobití osudu nikdy nedošlo ke svatbě. A právě druhý snoubenec Niko Papadakis způsobil, že jsme se se známou televizní tváří mohli málem loučit, protože ve hře bylo partnerovo domovské Řecko.

„Bylo období, kdy jsem přemýšlela, jestli tady všeho nenechat a odjet jinam,“ přiznala Lucie. Nakonec si ale oddychla, že k tomu nedošlo: „Chvíli jsem přemýšlela, jestli nezkusit žít v Řecku. Vše je nakonec, tak jak má být. Zůstala jsem tady, dobře jsem udělala. Náš vztah nakonec nevyšel, a kdybych odjela a pak se vrátila, tak bych se neměla kam vrátit.“