Legendární pořad Ano, šéfe! chystá velký návrat. Pohlreich: "Jsme připraveni na všechno"

Ikonická kuchyňská show chystá velký návrat i se svou ústřední hvězdou. Zdeněk Pohlreich neskrývá jisté obavy, ale nechybí mu ani nadhled.

Když slavný český kuchař před sedmi lety končil s natáčením kulinární show Ano, šéfe!, jevil jisté známky vyčerpání, možná až vyhoření. Prohlásil, že materiál už se unavil, on sám také, potenciál pořadu byl naplněn a je načase ho uložit k zaslouženému odpočinku.

Nakonec se ale ukazuje, že odpočinek potřeboval především sám Pohlreich. Po náležitém oddechu najednou totiž přišla chuť s pořadem pokračovat a bylo zaděláno k velkému návratu i oživení spící legendy.

Formát bude nejspíš podobný jako dřív a pořad bude opět českou obdobou Ramseyho Hell's Kitchen. Přesné podrobnosti ale zatím neznáme a budeme si muset počkat, až pořad opět zavítá na obrazovky. Kdy to však bude, ale neví ani sám protagonista: „Řeší se to, stříhá se to, barví se to, dělá se s tím, co je zapotřebí. Zbývá nám také natočit poslední epizodu. Ale jestli to stihnou nyní na jaře, nebo až na podzim, na to jsem malý pán a nevím to,“ řekl Pohlreich pro eXtra.cz

Že by se ale návrat po letech nemusel povést a pořad by mohl nezískat svou dávnou popularitu, se Pohlreich nijak zvlášť nebojí: „Ne, my jsme připravení na všechno. Je jasné, že to budou hodnotit všichni. Budou říkat, že to bude horší. A budou samozřejmě povídat i to, že to dělám jen pro peníze a že vykrádám sám sebe, jak se to všechno vzletně teď říká. Rozumím tomu. Ti lidé, kteří to nikdy nedělají, to vždycky vědí líp,“ usmívá se kuchař.

Inu, však sami uvidíme, jak se nakonec bude oživenému Ano, šéfe! dařit. Již brzy. Možná.