Konec Bohemia Energy: Zastropování cen energií firmy zatím nekomentují

Dodavatelé poslední instance (DPI) zatím moc nechtějí komentovat možnost zastropovat ceny energií pro klienty skupiny Bohemia Energy.

Bohemia Energy ve středu oznámila ukončení podnikání a prodeje elektřiny a plynu pro více než 900 000 odběrných míst. Vyplývá to z dnešních vyjádření firem. Někteří analytici tvrdí, že nabídky dodavatelů energií kvůli aktuální situaci na velkoobchodním trhu nebudou pro nové klienty příliš výhodné. Premiér Andrej Babiš ve středu vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby zvážil zastropování cen u DPI pro zákazníky Bohemia Energy. Evropská komise však před podobnými kroky varuje.

DPI je nástroj, který chrání spotřebitele v případě úpadku dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. U elektřiny patří mezi DPI firmy ČEZ, E.ON a PRE, u plynu innogy, E.ON a Pražská plynárenská.

„Zastropování cen elektřiny by určitě byl pro zákazníky příjemný tah. Na druhou stranu by záleželo na tom, za jakých podmínek by k němu došlo. Za jakou cenu, na jakou dobu a podobně. A to je zásadní a dokud nebude zcela jasné, jak by byly stanovené, nelze o zastropování mluvit jako o výhodném či nevýhodném způsobu,“ uvedl dnes pro ČTK mluvčí PRE Petr Holubec.

Záležitost nechceme nyní komentovat, sdělil mluvčí innogy Pavel Grochál. „Je třeba v klidu vše analyzovat a nedělat unáhlené kroky. V každém případě nemůžeme dodávat energie pod nákupní cenou. Naší jednoznačnou prioritou je v tuto chvíli postarat se o vlastní zákazníky a pomoci těm, kteří přijdou v režimu DPI,“ řekl ČTK.

„Uskutečňují se jednání i za naší účasti. V jejich rámci zatím nedošlo k závěru, vzhledem k tomu se k věci nechceme nyní v této fázi vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík se omezil na sdělení, že o záležitosti firma komunikuje s ERÚ.

„Je otázka, jestli by měl (ERÚ) zasahovat do nastavení tržních cen. Protože v tom případě, že my nějakým způsobem nastavíme ceny níže pro dodávky dodavatele poslední instance, tak o to více se zvýší dodávky pro ostatní zákazníky, kteří si vybrali spolehlivé dodavatele,“ řekl ve středu v České televizi předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Mluvčí úřadu Michal Kebort dnes pro ČTK doplnil, že všichni dodavatelé DPI jsou součástí pracovní skupiny, kde se dané téma řeší.

Evropská komise ve středu navrhla opatření proti zdražování energií. Země EU podle ní mohou dočasně zmírnit dopady rychlého růstu cen energií finanční podporou či daňovými úlevami pro nejvíce zasažené obyvatele. Vlády mohou pomoci také firmám, nesmějí ale porušit unijní pravidla o státní podpoře. V materiálu je zmíněn i institut DPI, přičemž dokument zdůrazňuje, že je důležité, aby nevytvářel takzvaný morální hazard. Jde o to, aby nebyli znevýhodněni ostatní zákazníci na trhu, k čemuž by stanovením maximálních cen pouze pro zákazníky končící Bohemia Energy mohlo dojít.

Ředitel strategie energetické poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer ve středu ČTK řekl, že výzva k stanovení cen silové elektřiny na netržní úrovni je de facto výzvou k dosažení ztráty pro obchodníky s energií. "V situaci, kdy je dodavatel poslední instance nucen nakupovat více elektřiny nebo zemního plynu, než předpokládal, musí nutně nakupovat na krátkodobých trzích za aktuální ceny. Ty ale v současnosti atakují historická maxima," dodal.