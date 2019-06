Komunisté se vždy jezdili učit do Moskvy. Dříve jak jiným zakroutit krkem, dnes praktikám hybridní války

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Na nezávislá média – jeden z pilířů demokracie – je veden nesmlouvavý útok. Protože stojí v cestě. Totalitářům, ale i těm, kteří si chtějí beztrestně přilepšovat z evropských či státních miliard. A k útoku se hodí jakákoliv munice. Včetně zjevných nesmyslů. Jeden pochází z dílny Vojtěcha Filipa, prvního mezi českými komunisty, píše Ondrej Neumann na webu Hlídací pes.

Šéf tuzemských komunistů Vojtěch Filip pošťouchl novinářskou obec. Do éteru v rozhovoru pro Hospodářské noviny vypustil myšlenku, že by novináři po vzoru politiků měli být voleni. Jak to myslí, nijak neupřesnil. Jen ubezpečil, že to myslí smrtelně vážně.

V pátek pak otočil s tím, že myšlenku na volbu novinářů zveřejnil pouze proto, aby přitáhl pozornost ke svému skutečnému plánu – povinnému majetkovému přiznání. Pro začátek pro zaměstnance veřejnoprávních médií – ČT, ČRo a ČTK.

Recesí proti blbosti

Většina žen a mužů pera (či videa a mikrofonu) na původní komunistův nápad zareagovala jediným možným způsobem – recesisticky začala chystat své volební kampaně. Přesto se zjevná blbost stala předmětem seriózních úvah, dočkali jsme se i politických reakcí, své si řekl Syndikát novinářů.

Přátelé, soudruzi, tak z voleb novinářů nakonec nic nebude, prý to byla jen nadsázka. Tu my máme samozřejmě rádi a tímto ukončujeme svou předvolební kampaň. Díky za váš hlas! pic.twitter.com/vv4oXY6njM — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) June 7, 2019

Filipův nápad – jakkoliv nesmyslný – totiž zapadá do současného tažení proti svobodným médiím. Veřejnoprávním i soukromým.

Premiérovi Babišovi nestačí, že vlastní velký vydavatelský dům. Komunistům, dalšímu z členů faktické vládní koalice, je málo vlastní stranický deník Haló noviny.

Všichni novináři napříště musí poslouchat jako redaktoři mediální divize Agrofertu či partajního plátku. Krčit se strachy před možným trestem za neposlušnost, či se lísat ke svému chlebodárci. Je třeba zkrátka převzít kontrolu nad vším, co se skrze média dostává k voličům.

S Kremlem na věčné časy a nikdy jinak

Proto jsou mediální rady obsazovány poslušnými lidmi nevalných morálních kvalit, kteří mají postupně krotit ČT, ČRo či ČTK. Proto jsou systematicky slovně napadáni konkrétní moderátoři či redaktoři. Když už je nelze nachytat při chybách v jejich práci, alespoň začíná být zpochybňována jejich profesionalita i integrita.

"Mediokracie vítězí nad demokracií," tvrdil v rozhovoru pro Hospodářské noviny komunista Filip. Vypouští jen slovní mlhu. Ta má zakrýt fakt, že se vede nelítostný útok na jeden z pilířů demokracie – nezávislá média. Protože stojí v cestě. Totalitářům, ale i těm, kteří si chtějí beztrestně přilepšovat z evropských či státních miliard. A k útoku se hodí jakákoliv munice.

Včetně vypouštění nesmyslných nápadů. Komunisté se ostatně vždy jezdili učit do Moskvy. Kdysi jak zakroutit krkem svobodomyslným občanům, dnes praktikám hybridní války.

Ondřej Neumann pro Ústav nezávislé žurnalistiky