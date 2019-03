Český dům v Bratislavě zařizuje spolek s údajným pověřením od Zemana. Nejednali s námi, říká Hrad

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Rozbij prasátko, otevři kasičku, vyzval loni v dubnu Miloš Zeman slovenského prezidenta Andreje Kisku k tomu, aby Slovensko přispělo na vznik Českého domu v Bratislavě podobně jako to kdysi pro Slováky udělalo Česko. Kiska sice podporu přislíbil, ani o rok později ale projekt nemá jasné obrysy. Jeho vzor, Slovenský dům v Praze, čelí navíc kritice části slovenských krajanů, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

To, že má přinejmenším symbolický mandát od Miloše Zemana řešit zřízení Českého domu, tvrdí místopředseda Slovensko-českého klubu v Praze Vladimír Skalský.

Právě tento klub od roku 2014 provozuje Slovenský dům v centru Prahy. Ten je, vedle pořádání česko-slovenských kulturních akcí, sídlem několika spolků blízkých dezinformační scéně. Jeho sesterská organizace v Bratislavě (Slovensko-český klub Bratislava) má mít nyní podle Skalského na starosti právě realizaci projektu tamního Českého domu.

Po Zemanově návštěvě ve Slovenském domě v roce 2017 se Skalský nechal slyšet, že prezident požádal jeho spolek o "pomoc a know how" při vybudování Českého domu. Na Facebooku to popsal jako "symbolické přijetí pověření řešit věci v Bratislavě".

Manželé Žantovští zasahují

Slovensko-český klub Bratislava vznikl v roce 2017. Nemá webové stránky ani dohledatelnou činnost. Předsedkyní bratislavského klubu je Irena Žantovská, vysokoškolská učitelka a manželka Petra Žantovského.

Ten je kromě jiného spoluzakladatelem Asociace nezávislých médií, která sdružuje alternativní média včetně některých dezinformačních a uděluje i Krameriovy ceny pro novináře. Asociace sídlí přímo ve Slovenském domě, stejně jako další Žantovského spolek CS Institut.

Petr Žantovský je také místopředsedou Rady ČTK. Jeho manželka zase letos neúspěšně kandidovala do Rady Českého rozhlasu. Nominoval ji tam právě Slovensko-český klub, tedy spolek Vladimíra Skalského, který provozuje Slovenský dům.

„O některých jejích aktivitách vím velmi dobře, protože jsem se na nich i sám podílel, například jsme společně podepisovali dopisy některým institucím, na prvním místě prezidentovi ČR Miloši Zemanovi,“ říká o spolupráci s Irenou Žantovskou Vladimír Skalský.

Hrad: S námi nejednali

Miloš Zeman mluví o zřízení Českého domu v Bratislavě dlouho a často. Že by ale Hrad s lidmi kolem Vladimíra Skalského oficiálně o Českém domě jednal, popírá šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta Rudolf Jindrák.

"Já jsem nejednal s nikým z představitelů – ani s panem Skalským, ani s představiteli toho klubu v Bratislavě," konstatuje.

Z různých vyjádření prezidenta i dalších fanoušků projektu se přitom může zdát, že by se Český dům na Slovensku měl otevřít co nevidět.

"Pracujeme spíš s termínem jaro 2020, ale záleží to na mnoha faktorech," říká ředitel Slovenského domu v Praze Vladimír Skalský.

Česká vláda o záměru projektu ale ještě ani nejednala a pokud Český dům v Bratislavě vznikne, tak podle ministerstva zahraničí nejspíš až za několik let.

Srdeční záležitost

Vladimír Skalský vede Slovenský dům v Praze od roku 2014 a jeho Slovensko-český klub pobírá na provoz a akce v domě dotace z Česka i ze Slovenska.

Ještě loni v létě Skalský zmiňoval, že projekt Českého domu koordinuje s českou Kanceláří prezidenta republiky a že dokonce společně našli nemovitost v centru Bratislavy.

Naznačoval tehdy, že by prostory na Český dům v Bratislavě mohl "za symbolickou cenu prodat významný slovensko-český podnikatel". Tuto variantu dnes ale na dotaz HlídacíPes.org odmítá komentovat s tím, že o ní "není oprávněn mluvit a neví, jestli je stále ve hře".

"Prezident Zeman vnímá tuto věc zjevně jako svou srdeční záležitost. Kancelář prezidenta republiky proto v tomto směru chce být informovaná a věc na všech úrovních podporuje," tvrdí Skalský. Hrad se ale ke Skalského projektu a jeho spolku Slovensko-český klub nijak otevřeně nehlásí.

"Kancelář prezidenta republiky není ten subjekt, který by měl jednat o technických detailech nebo způsobu provedení záměru. Je to vláda, je to ministerstvo zahraničních věcí, případně Úřad vlády, který má na starosti národnostní menšiny," shrnuje šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky