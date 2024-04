Kolín je popáté vítězem krajského kola soutěže Historické město roku

Historickým městem Středočeského kraje za rok 2023 se stal Kolín, kraj bude reprezentovat v celostátním finále soutěže 18. dubna. Kolín získal krajské ocenění popáté, v minulosti ještě za roky 2017, 2019, 2021 a 2022. Loni využil z programu regenerace městských památkových rezervací ministerstva kultury 1,8 milionu korun na obnovu čtyř památek. Město například loni v červnu začalo s kompletní opravou historické fasády radnice, letos pokračuje druhou, náročnější částí. Ocenění podle starosty Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) přispívá k propagaci města a povzbuzuje turistický ruch.

Z programu regenerace letos Kolín dostane téměř 2,2 milionu korun. "Chtěli bychom, aby to šlo z velké části na druhou fázi oprav fasády radnice, je to ta náročnější část, součástí je například restaurování fresek," řekl Kašpar. Náklady na opravy fasády radnice rozložené do dvou let jsou 12 milionů korun, loňská část vyšla na 4,5 milionu korun. Město chce z letošního příspěvku podpořit také sanaci proti zatékání v chrámu sv. Bartoloměje a opravu střechy Červinkovského domu, kde sídlí regionální muzeum.

Komise soutěže podle Kašpara ocenila množství akcí na obnovu památek a snahu motivovat k obnově také soukromé vlastníky. Zabodovala podle něj také obnova zámecké kaple, za kterou město získalo ocenění Památka roku Středočeského kraje v kategorii malé obnovy do dvou milionů korun.

Část historického centra Kolína je od roku 1989 městskou památkovou rezervací, má rozlohu 11 hektarů a zahrnuje 62 zapsaných kulturních památek. Může díky tomu žádat o dotace ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, v letech 2021 až 2023 tak Kolín získal přes tři miliony korun. Za posledních pět let let byly z programu opraveny například i městské domy a kašna na Karlově náměstí, schránka na tóru v židovské synagoze, městské opevnění, zámek a kostel sv. Bartoloměje, který je národní kulturní památkou.

Města, která se do soutěže přihlásila, hodnotila komise složená ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu. Titul Historické město roku uděluje sdružení od roku 1995. Ve Středočeském kraji v minulosti titul získala města Kutná Hora a Beroun.