Koláček z kauzy MUS odmítá nastoupit do švýcarského vězení

Švýcarsko vyzvalo podnikatele Antonína Koláčka, který je obžalovaný v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS), aby 19. srpna nastoupil do vězení. Koláček v pondělí uvedl, že výzvu neuposlechne. Postup mu prý doporučili advokáti.

Koláček uvedl, že se chce plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Finančník také dodal, že plánuje zůstat v Česku a nikam necestovat. Švýcaři ho prý o možných následcích neuposlechnutí výzvy dosud neinformovali.

Koláček byl ve Švýcarsku v roce 2013 odsouzen k 52 měsícům vězení - za podvod, praní špinavých peněz a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Finančník podá odvolání

Tvrdí, že je nevinný. Proti zamítnutí své žádosti o odklad výkonu trestu se chce odvolat k soudu v Lausanne. Švýcarsko podle jeho slov může i nemusí vydat zatykač a je možné, že počkají na výsledek odvolacího řízení.

Koláčkův právník Bohdan Žáček uvedl, že pokud by jeho klient nastoupil do švýcarského vězení, český soud by patrně jeho trestní stíhání v tuzemsku zastavil. Koláček by se tak v Česku nemohl hájit. Právník také uvedl, že dle zavedených konvencí domácí stát nevydává odsouzené bez jejich souhlasu k výkonu trestu do ciziny.

Prodej státního podílu MUS firmě Investenergy schválila v roce 1999 vláda Miloše Zemana. V české větvi kauzy běží hlavní líčení u pražského městského soudu od listopadu 2018.

Podle obžaloby Koláček a další obžalovaní připravili nepřehlednou strukturu firem, aby utajili, že do května 1998 vlastnili či kontrolovali nadpoloviční většinu akcií MUS. Pak dle obžaloby vyčkali, až cena akcií klesne, a od státu odkoupili jeho podíl právě přes firmu Investenergy za mnohem nižší cenu. České republice tím měli způsobit škodu nejméně ve výši 3,2 miliardy korun.

Trest si už ve švýcarském vězení odpykává Petr Kraus. Policie ho v květnu zadržela na letišti v Ženevě.