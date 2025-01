Veronika Žilková: "Soukupa jsem nesnášela a Agátě radila potrat"

Herečka Veronika Žilková se nedávno vyjádřila ke komplikovaném vztahu své dcery Agáty Hanychové s podnikatelem Jaromírem Soukupem. V podcastu „Agáta a Ornella“ přiznala, že soužití od začátku považovala za problematické. Hned poprvé, co si Agáta přivedla partnera domů, nebyl matce sympatický. Dokonce se snažila Agátu přesvědčit, aby vztah ukončila, a když zjistila, že je těhotná, naléhala na ni, aby šla na potrat. Nakonec dodala, že Jaromíra Soukupa zná už z dřívějška, kdysi z dob, kdy byla Agáta ještě dítě, už tenkrát ho neměla ráda a na názoru nic nezměnila ani později.

Žilková byla zásadně proti jakémukoliv vztahu. Nakonec jí ale vlastně nevadí, že dcera její naléhání ohledně potratu nevyslyšela, protože za rozkošnou vnučku je prý rozhodně jen a pouze vděčná.

Bolest matky a strach o dceru

Vztah podle Žilkové nikdy neměl naději na úspěch. „Jako matka jsem se cítila bezmocná. Vidět, jak Agáta padá do propastí, bylo pro mě nesmírně bolestivé,“ svěřila se. Dokonce s humorem poznamenala, že praktika jako předem domluvené sňatky by nemusela být úplně od věci, protože by tak mohla své dceři vybrat vhodnějšího partnera.

Obvinění z násilí

Jaromír Soukup měl podle Žilkové dokonce i mírně násilnické sklony. Herečka přiznala, že měla po incidentu mezi Soukupem a Miroslavem Dopitou, Agátiným staronovým manželem, strach o bezpečí celé rodiny. „Bála jsem se, že nás všechny zabije. Na vlastní kůži jsem zažila jeho hrubé chování, urážky a vykřikování před naším domem,“ uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz.

Nová naděje

Přestože vztah Agáty a Jaromíra skončil tím nejméně slavným způsobem, tedy právními tahanicemi, není všem dnům konec. Veronika Žilková je prý dnes šťastná, že její dcera našla novou rovnováhu. „Míra je opravdu skvělý. Vždycky se mi líbil nejvíc a myslím, že se k tobě hodí. Má charisma a je to člověk, který ti kryje záda,“ pochválila navrátivšího se partnera své dcery Miroslava Dopitu.