Kdo tady poroučí? Vlády, nebo sociální sítě?

Politici nás budou laskavě poslouchat. A pokud ne, ukážeme jim, kdo je tady pánem. Když přijde na věc, uplatňují technologické giganty zkrátka právo silnějšího.

Provozovatel sociální sítě Facebook ve čtvrtek svým uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Je to reakce na chystaný zákon, který má technologické giganty konečně přimět k tomu, aby se dělily o zisky s australskými mediálními organizacemi za zprostředkovávání jejich tvorby. Austrálie by se přijetím zákona stala první zemi na světě, která Facebook a Google donutí za žurnalistický obsah platit.

Facebook ale svým rozhodnutím u protinožců jasně ukázal, že technologičtí giganti nemají sebemenší respekt před pravidly hry západních demokracií a domnívají se, že stojí nade všemi: nad demokratickými principy, vládami, společností i celými státy – v případě Austrálie dokonce celými kontinenty.

Na druhou stranu Facebook svým krokem konečně demonstroval, že veškerá slova o společenskopolitické odpovědnosti, kterými svět krmí šéf firmy Mark Zuckerberg, nejsou nic víc než prázdné žvásty. Jde pouze o moc a peníze, a kdo se tomu postaví do cesty, s tím se náležitě zatočí.

Krok Facebooku je v tomto smyslu jasným ohrožením svobody šíření důvěryhodných informací. Jen si vzpomeňme, jaký poprask vyvolávají podobné akce třeba v Číně, Rusku či Bělorusku. Je ovšem také třeba podotknout, že uživatelům, kteří zpravodajské informace čerpají výhradně z facebooku, asi už není pomoci.

Fakt je, že dělat pořádné a seriózní zpravodajství přece jen něco stojí. A bylo by fér, kdyby za to ten, kdo je jakkoli využívá, také sáhl do kapsy. Technologičtí giganti jako Google a Facebook už roky odmítají platit adekvátní částky autorům za využívání cizího obsahu.

Zablokování zpravodajského obsahu zprvu zasáhlo i desítky australských účtů, které mediálním organizacím nepatří - včetně stránek místních zdravotnických, meteorologických a dalších úřadů, organizace pomáhající obětem domácího násilí či profilu jednoho opozičního lídra. Mluvčí společnosti Facebook to vysvětlil tím, že zákon neobsahuje jasnou definici obsahu zpráv, a tak společnost přijala definici širší, aby liteře zákona vyhověla. Podle Facebooku ale šlo v těchto případech o chybu, která byla následně napravena. Ve skutečnosti ale ze strany firmy šlo spíš o demonstraci moci.

Facebook už dříve uvedl, že Austrálie zásadně nechápe vztah mezi technologickými platformami a vydavateli. Jen loni firma podle svého vyjádření pomohla australským vydavatelům díky sdíleným odkazům vydělat v přepočtu téměř sedm miliard korun.

Buď platit, anebo odstřihnout

Nyní Facebook argumentuje tím, že podle nového zákona má na výběr ze dvou možností: Platit za zpravodajství (z něhož má podle vlastních slov minimální zisk), anebo toto zpravodajství už prostě nevyužívat. Společnost se tedy rozhodla pro druhou možnost.

Google naproti tomu zvolil první možnost a řeší hrozící regulaci prostřednictvím bilaterálních licenčních dohod o využívání obsahu s mediálními skupinami Seven West Media a Nine Entertainment. Do jeho nové služby News Showcase se zapojí i konglomerát Ruperta Murdocha News Corp.

To, co se označuje za ústupek, je ale ve skutečnosti jen jiné vyjádření nulového respektu vůči zákonodárcům. To už koneckonců v plné síle ukázal Twitter, když zablokoval – tehdy ještě úřadujícího – amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ponechme stranou, zda takový krok byl vzhledem k obsahu Trumpových sporných tweetů správný. Hlavně se ukázalo, jak obrovskou moc mají sociální sítě, které nepodléhají jakékoliv kontrole a proti nimž je politika v podstatě bezmocná. Zablokování prezidentova účtu kritizovali dokonce i Trumpovi odpůrci.

Uvidíme, jaký dopad bude mít australská zkušenost jinde ve světě. Podobný zákon jako Austrálie zvažuje třeba Kanada nebo Evropská unie a ve Spojených státech Federální obchodní komise (FTC) zažalovala Facebook kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže.