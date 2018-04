Kauza exšéfa nemocnice: Dával jsem dárky, ne úplatky, tvrdil obžalovaný

Spoluobžalovaní bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého v pondělí u soudu popřeli, že by mu předávali úplatky v souvislosti ze získáním zakázek pro nemocnici. Dbalý na zahájení hlavního líčení po dřívějších opakovaných omluvenkách dorazil, odmítl však vypovídat kvůli zdravotnímu stavu a z dalšího jednání se omluvil. Podle státního zástupce to na vývoj řízení nebude mít vliv. Dbalému hrozí za korupci až 12 let vězení.