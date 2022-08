Norsko vytěží víc plynu, než plánovalo. Nechá si však za něj v Evropě královsky zaplatit

Agenturu Reuters o tom informoval norský ministr energetiky Terje Aasland. „Očekávám, že můžeme udržet úroveň těžby, na které jsme nyní, až do roku 2030,“ řekl ministr.

Podle květnových prognóz se očekává, že Norsko letos vytěží přibližně 122 miliard metrů krychlových plynu. To je o osm procent více než v roce 2021. Země by tak mohla překonat rekord zaznamenaný před pěti lety.



Norway's gas supply remains strong, with thegiant Equinor diverting gas flows usually used for reinjection in oil fields for exports to theEU.

On July 4,energy ministry approved a plan to increase gas output by 6% to 122bcm.

