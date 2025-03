Francouzský europoslanec Raphaël Glucksmann vyzval USA k vrácení Sochy svobody, protože prý zradily její hodnoty. Bílý dům odpověděl jasně: socha zůstává.

Francouzský politik požaduje, aby Spojené státy vrátily Sochu svobody v reakci na politiku prezidenta Donalda Trumpa, která se zdá být nakloněna ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Raphaël Glucksmann, člen Evropského parlamentu a Progresivní aliance socialistů a demokratů, pronesl tato slova v neděli na sjezdu politického hnutí Place Publique.

Člen Evropského parlamentu Raphaël Glucksmann | zdroj: Profimedia.cz

„Vraťte nám Sochu svobody,“ řekl Glucksmann podle agentury Agence France-Presse. „Řekneme Američanům, kteří se rozhodli postavit na stranu tyranů, Američanům, kteří propouštěli vědce za to, že požadovali svobodu vědeckého bádání: ‚Vraťte nám Sochu svobody.‘“

Francie darovala Sochu svobody Spojeným státům 4. července 1884 k příležitosti 108. výročí Deklarace nezávislosti. Socha, která dosahuje výšky 93 metrů a váží 204 tun, byla vytvořena sochařem Frédéricem Augustem Bartholdim a v současnosti stojí na Ostrově svobody v newyorském přístavu. Replika této sochy se nachází na řece Seině v Paříži.

Spojené státy by pravděpodobně nevyhrály Válku za nezávislost bez finanční podpory evropského národa. Když však v roce 1789 začala Francouzská revoluce, USA tuto laskavost neoplácely.

Glucksmann je zapřisáhlým zastáncem Ukrajiny. Od svého nástupu do funkce prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně a naznačil, že válku začala Ukrajina, ačkoli Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2022. Zelensky byl nakonec minulý měsíc po jednání požádán, aby opustil Bílý dům.

„Dali jsme vám ji jako dar,“ pokračoval Glucksmann s odkazem na zakládající hodnoty Spojených států – svobodu a nezávislost. „Ale zjevně jí pohrdáte. Takže jí bude lépe zpátky doma.“

Během pondělního brífinku v Bílém domě tisková mluvčí Karoline Leavitt uvedla, že Spojené státy sochu zpět do Francie rozhodně nepošlou.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt | zdroj: Profimedia.cz

„Moje rada tomu nejmenovanému, nízko postavenému francouzskému politikovi by byla, aby si připomněl, že jedině díky Spojeným státům americkým dnes Francouzi nemluví německy. Měli by být velmi vděční,“ dodala Leavittová s odkazem na vojenskou pomoc USA během druhé světové války poté, co nacistické Německo obsadilo Francii.

Glucksmann uzavřel svůj projev prohlášením, že Francie ráda přijme špičkové vědce, kteří byli propuštěni v důsledku škrtů v Národním institutu zdraví (NIH) a podobných organizacích.

„Druhá věc, kterou chceme Američanům říct, je: ‚Pokud chcete propouštět své nejlepší vědce, pokud chcete vyhazovat všechny ty, kteří díky své svobodě, smyslu pro inovace, chuti pochybovat a zkoumat učinili z vaší země světovou velmoc, pak je u nás rádi přivítáme.‘“