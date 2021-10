Aktualizováno: Ve čtvrtek přibylo 1534 nově nakažených. Platnost testů na covid-19 bude kratší

Laboratoře v Česku ve čtvrtek potvrdily 1534 nových případů nemoci covid-19, nejvíce v tomto týdnu a zhruba o 550 více než před týdnem.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:50) Ministerstvo zdravotnictví navrhne ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Navrhované změny chce Vojtěch konzultovat s budoucí vládní koalicí, zatím na její stanovisko čeká. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.

„Nechceme zavádět žádné další restrikce ani plošné testování,“ řekl ministr. Neplánuje žádné lockdowny ani uzavírání provozoven. Znovu ale zvažuje možnost, že by bezinfekčnost v restauracích kontroloval jejich personál. Prověří to podle něj právníci, sám to považuje za správné. Proti se již dříve postavili restauratéři, podle nich je nezákonné, aby chtěli po lidech citlivá data o zdraví, což podle nich očkování nebo výsledek testu je. Podle Svrčinové by bylo také možné povolit na hromadných akcích účast pro větší podíl očkovaných lidí.

Premiér Andrej Babiš už ve středu avizoval, že se zkrátí platnost negativního PCR testu ze sedmi na tři dny od odběru, antigenních pak ze 72 hodin na 24 hodin. „Je to zásadní, aby testy byly co nejvíce průkazné,“ řekl k tomu dnes ministr Vojtěch. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na dotaz ČTK řekla, že platnost se bude dál počítat od času odběru a laboratoře v současné době výsledek PCR testu dodávají většinou do 24 hodin.

Bezinfekčnost je možné prokázat potvrzením o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testem. Vyžadovat by ji měly například kulturní nebo sportovní akce, ubytovací služby, povinné je také při vstupu do bazénu nebo provozoven péče o tělo. Návštěvníci ji musí mít také při návštěvě restaurací.

V současné době je možné zdarma podstoupit jednou týdně antigenní test a dvakrát do měsíce test PCR. Se zkrácením doby platnosti testu ani do prosince ministerstvo neuvažuje, že by se jich hradilo více. „Chceme otevřít debatu o hrazení preventivních testů. Je to i stanovisko klinické skupiny, která jednoznačně konstatovala, že se má úhrada ukončit,“ řekl ministr.

Veřejné zdravotní pojištění stojí testy podle Vojtěcha dvě miliardy korun měsíčně. „Je otázka, jestli když máme vakcinaci plně hrazenou ze zdravotního pojištění, je třeba hradit i testy,“ dodal.

Epidemie se podle ministra Vojtěcha nevyvíjí úplně dobrým směrem. Rostou počty nových případů i hospitalizovaných. Zátěž nemocnic je ale podle podle něj zatím nízká, péče se zatím nijak výrazně neomezuje, jako tomu bylo v předchozích vlnách epidemie.

„Nákaza se šíří především v mladé populaci. Začíná se šířit i mezi dospělými a mírně se začíná zvedat i mezi relativně dobře proočkovanou populací seniorů,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Stále podle něj zbývá neočkovaných asi 400 000 seniorů, kteří mají vyšší riziko vážného průběhu nemoci. Očkováno je jich asi 70 procent, ale odolnost získaná vakcínou zejména u starších lidí postupně klesá. Ministr připomněl, že od pondělí mají po půl roce od druhé dávky očkování nárok na přeočkování. Zatím ji využilo asi 35 000 lidí, nárok jich na konci října bude mít milion.

(10:56, původní zpráva) Počet hospitalizovaných s koronavirem se zvýšil na 448, osm desítek z nich je ve vážném stavu. Počet nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulých sedm dní vzrostl od čtvrtka o pět na 74. Podle informací na webu ministerstva zdravotnictví k dnešku stouplo i reprodukční číslo uvádějící, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, a to na 1,33 z předchozích 1,26.

Epidemie koronaviru se v Česku několik týdnů sice zhoršuje, situace je ale lepší než loni. Před rokem v tuto dobu byly denní nárůsty nově nakažených kolem 10 000 a v nemocnicích bylo na 3000 lidí s covidem, z toho přes 500 ve vážném stavu.

Celkem se od loňského března, kdy epidemie v Česku vypukla, prokazatelně nakazilo koronavirem přes 1,7 milionu lidí, většina se uzdravila, 30 528 lidí v souvislosti s nemocí zemřelo. Za uplynulých sedm dní ministerstvo eviduje 33 obětí, za celé září jich bylo 44.

Nově odhalených případů covidu přibývá po celém Česku, mezi jednotlivými regiony jsou ale výrazné rozdíly. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde v posledních sedmi dnech připadá na 100 000 obyvatel 123 nakažených. V jižních Čechách je incidenční číslo 115, následuje Olomoucký kraj s 95 a Praha s 90. Naopak relativně nejméně se infekce šíří v Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde za týden připadá na 100 000 lidí shodně 25 případů koronaviru. Mezi okresy je nejvyšší počet nakažených v přepočtu na obyvatele za týden na Českobudějovicku a v Ostravě - město, kde činí téměř 200 případů.

Testů provedly laboratoře ve čtvrtek nejvíce v tomto týdnu, nicméně proti minulému čtvrtku jich bylo přibližně o 1400 méně. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních na provedených testech stoupl na 4,7 procenta a u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil na 8,3 procenta.

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci chce stát upravit nastavená opatření, konkrétně chce zkrátit platnost testů na koronavirus. Vedle toho chce zkrátit i délku karantény. Plošná omezení, jako bylo před rokem uzavření škol a restaurací, stát zatím nepřipravuje. K opatřením i k epidemické situaci se dnes vyjádří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér Andrej Babiš pak apeluje na lidi, kteří se ještě neočkovali, aby tak učinili.

Podle dat ministerstva zdravotníci dosud dali zájemcům ve věku od 12 let 11,9 milionu injekcí s vakcínou, přičemž šest milionů lidí má očkování ukončeno. Ve čtvrtek bylo naočkováno na 10 700 lidí, o týden dříve jich bylo zhruba o 1200 méně.