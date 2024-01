Jurečka se drží zuby nehty: Hájí říjnový termín sjezdu KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka před odpoledním jednáním širokého vedení strany trvá na tom, že podzimní termín volebního sjezdu umožní lépe než jarní vyhodnotit práci stranických lídrů, a to na základě výsledků voleb. Novinářům v Poslanecké sněmovně řekl, že ho mrzí postup stranických kolegů, kteří během posledních dvou týdnů „mluvili do médií bez vnitřní diskuse strany“. Celostátní konference bude dnes v Praze na popud organizací nespokojených s Jurečkovým vystupováním hlasovat o uspíšení sjezdu tak, aby se konal v dubnu.

Jurečka čelí kritice spolustraníků mimo jiné za to, že 21. prosince neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu práce a sociálních věcí po tragické střelbě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této chybě komunikoval s médii.

„Mně dává logiku, aby termín sjezdu zůstal v říjnu, ostatně tak jsme to diskutovali v průběhu podzimu. Podle argumentů, které převážily, se termín posunul právě proto, aby to bylo v nezpochybnitelný moment, kdy za sebou budeme mít troje volby a bude to jasné vysvědčení práce předsednictva,“ řekl Jurečka novinářům.

Nechtěl předjímat, jak bude na odpoledním jednání zhruba stovky lidovců postupovat. „Držím se toho, že věci, které se týkají vnitrostranických záležitostí, se mají nejprve řádně vykomunikovat, vydiskutovat a uzavřít na vnitrostranické půdě, pak se dávají před média a veřejnost. Mrzí mne, že za posledních 14 dnů mnoho kolegů napřed mluvilo do médií, napřed říkalo své názory vůči veřejnosti a chyběla ta vnitřní diskuse strany,“ uvedl.

Vicepremiér nechtěl ani naznačit, zda bude postupovat podobně, jako se hájil před dvěma týdny před užším vedení strany. To ho podpořilo usnesením. „Debata na úrovni celostátního výboru před více než dvěma týdny byla, myslím si, hodně otevřená, nebyla vůbec jednoduchá, myslím, že se tam diskutovalo daleko víc témat, což bylo namístě, protože jsme součástí vlády,“ uvedl.

Celkem se pro jarní možnost obměny vedení v anketě ČTK vyslovily tři kraje. Z reakce regionů vyplývá, že velká část jich za předsedou stojí, nepřeje si ani přesun sjezdu na dobu před evropskými a později krajskými a senátními volbami.

Preference lidovců nyní podle průzkumů veřejného mínění nedosahují pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny. Veřejnost hodnotí negativně i Jurečkovo osvětlování okolností večírku. To, že by měl rezignovat na post poslance, si myslí necelá třetina (30 procent) dotázaných, vyplynulo z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Víc než polovina dotázaných, 56 procent, se domnívá, že by měl Jurečka rezignovat na funkci ministra.

„Stejné množství respondentů říká, že by měl rezignovat na post předsedy KDU-ČSL. Že by měl úplně odejít z veřejného života, si myslí přibližně pětina dotázaných,“ citoval server iRozhlas.cz výzkumníka agentury Ivana Cukera.