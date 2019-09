Jourová bude místopředsedkyní eurokomise, má dohlížet na transparentnost

Komunisté napáchali v této zemi nesčíslněkrát větší škody než všichni tuneláři, kůrovci a hraboši dohromady. Třicet let po sametu se konečně začíná rýsovat naděje, že vypadnou ze sněmovny. více

Leckdo si láme hlavu nad tím, co všechno se u nás při privatizaci rozkradlo, ale málokdo si klade otázku, jestli bylo opravdu nutné všechny podniky privatizovat, upozorňuje v rozhovoru pro Tiscali.cz doktorand historie na Oxfordské univerzitě Martin Babička. Popisuje také hodnoty, které společnost vyznávala na přelomu 80. a 90. let. (První část rozhovoru ZDE). více

- Magazín - 0

Některá přátelství dovedou překvapit, na kráse jim to však neubírá. Dikobraz Diablo a jezevčík Fig by mohli vyprávět - pokud by uměli mluvit. více