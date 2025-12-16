Jiřikovský z bitcoinové kauzy podal proti usnesení o ponechání ve vazbě stížnost
16. 12. 2025 – 14:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tomáš Jiřikovský podal stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě.
Rozhodovat o ní bude krajský soud. ČTK to řekla mluvčí městského soudu Petra Láníčková. Soud Jiřikovského ponechal ve vazbě minulý týden, muž je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou od srpna. I tehdy si podal stížnost, kterou krajský soud zamítl. Obviněný je z legalizace výnosů z trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce.
"Ve věci pana Jiřikovského si obviněný podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Věc tak bude následně předložena Krajskému soudu v Brně k rozhodnutí o stížnosti," uvedla Láníčková.
Městský soud ve věci rozhodoval 11. prosince. O vazební zasedání měla média značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, standardně se konalo jako neveřejné. Zasedání navíc provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Oproti jiným vazebním zasedáním se veřejnost nemohla dostat ani před jednací síň, justiční stráž prostor vymezila. Hlídali ji i policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi. Jiřikovského ani nešlo zahlédnout, obvinění, u kterých se jedná o vazbě, do jednacích síní soudu vstupují s eskortou zadním vchodem.
"Soudce naznal, že i nadále trvají vazební důvody, oba dva, tedy vazby předstižné nebo útěkové, a ponechal pana obviněného ve vazbě. Nepřijal ani záruky navržené obhajobou," uvedl žalobce Ondřej Šrámek. Doplnil, že šlo o řadu navrhovaných záruk, kombinace peněžité záruky, dohledu či slibu. Jiřikovský se zasedání účastnil, k věci nevypovídal, dodal.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se údajně dopustil v roce 2015 a letos. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy po jeho obvinění tehdy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kvůli kterým může být obviněný vzat do vazby. Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody, rozhodl o ní 17. srpna. Krajský soud po Jiřikovského stížnosti ve věci rozhodoval 19. září. Stížnost zamítl.
Kauza se týká přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.