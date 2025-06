Jiřikovský si chtěl dar ministerstvu odečíst z daní, řekl Novinkám jeho advokát

14. 6. 2025 – 17:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Tomáš Jiřikovský, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě miliardy korun, si chtěl dar odečíst z daní.

Serveru Novinky.cz to řekl jeho advokát Kárim Titz. Při domlouvání daru se ale podle něj motivace vůbec neřešila. Média už dříve uvedla, že podle policie darované bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti. Kvůli kauze podal demisi předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Jiřikovský skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Po propuštění žádal o navrácení zabavené elektroniky, včetně bitcoinové peněženky. Soudy původně chtěly data na zařízeních smazat kvůli podezření, že by na nich mohly být prostředky z nelegální činnosti. Nejvyšší soud ale v roce 2023 jejich rozhodnutí zrušil.

Titz ihned poté kontaktoval ministerstvo spravedlnosti. "Informoval jsem ministerstvo, že tam může být nějaká virtuální měna a co by se mohlo dít, pokud by klientovi byla elektronika navrácena," řekl Novinkám. Motivací k daru bylo podle něj to, že při směně bitcoinů za běžnou měnu by se musela částka zdanit. O případ by se pak začal zajímat Finanční úřad nebo Finanční analytický úřad.

"Chtěli jsme to proto deklarovat dopředu, že to klient chce provést transparentně a legální cestou. Dar, který byl na dobročinné účely, například na oběti trestných činů, by pak mohl být částečně odečten z daňového základu," řekl advokát. Titz, stejně jako už dříve Blažek, tvrdí, že se motivace při domlouvání vůbec neřešila. Bývalý ministr se podle svých slov domníval, že dar byl od Jiřikovského výrazem pokání.

Titz ve smlouvě navrhl, aby o chystané transakci bylo informováno ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových i Nejvyšší státní zastupitelství. "Tyto složky státu měly takové informace, jako jsem měl k dispozici já. Nevím, jestli si udělaly nějaké analýzy, ale informace měly a já jsem víc udělat nemohl," podotkl.

Ministerstvo darované bitcoiny vydražilo, utržilo tak skoro miliardu korun. Server iROZHLAS.cz dnes uvedl, že dvěma kupcům zatím ministerstvo nezaslalo bitcoiny v hodnotě zhruba půl miliardy korun. Uvedl to Kirill Juran, jehož firma oba klienty zastupuje. Tvrdí, že ministerstvo na jeho výzvy nereaguje. "Snažili jsme se dovolat, esemeskovat a posílat formální cestou různé žádosti o informace. Snaha z naší strany trvá, ale zatím bezúspěšně," řekl serveru. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotazy serveru neodpověděl.

Jiřikovský vycestoval z Česka, podle médií je momentálně zřejmě v Asii. Titz o něm nemá žádné informace. "Klient nebyl z ničeho obviněn, není po něm žádné pátrání, a pokud vím, tak se po něm ani nikdo ze státních složek neshání. A chápu, že se nechce zdržovat u sebe doma i kvůli tomu, že se začínají objevovat výhrůžky s kriminálním nádechem," dodal advokát.

Kvůli bitcoinové kauze chce opoziční hnutí ANO svrhnout kabinet Petra Fialy (ODS). Jednání o vyslovení nedůvěry vládě se uskuteční v úterý. Koaliční politici schůzi spojují s koncem volebního období.