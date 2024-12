Jihokorejská provládní strana se vyjádřila pro odvolání prezidenta Juna z funkce

Jihokorejská provládní Strana lidové moci (PPP) dnes oznámila, že se přiklání k odvolání prezidenta Jun sok-jola z funkce. To kvůli jeho úternímu vyhlášení a následnému zrušení stanného práva navrhla opoziční Demokratická strana, k čemuž se PPP dosud stavěla negativně, napsaly agentury.

"Vzhledem k nově odhaleným skutečnostem se domnívám, že je nutné urychleně pozastavit prezidentu Jun Sok-jolovi výkon funkce, aby byla zajištěna ochrana Korejské republiky a jejího lidu," citovala dnes po zasedání PPP agentura Kjódó jejího šéfa Hana Tong-huna. Prezident chtěl údajně po vyhlášení stanného práva zatknout a zadržet klíčové politiky.

Han se dnes také sešel s Junem a po setkání řekl, že od hlavy státu neslyšel nic, co by změnilo jeho postoj. Zároveň podle něj existuje možnost, že prezident opět podnikne "radikální kroky", pokud bude stále moci využívat svých pravomocí. Ministerstvo obrany dnes nicméně podle agentury Reuters potvrdilo, že armáda neuposlechne žádný další rozkaz týkající se stanného práva.

Ve čtvrtek složil úřad ministr obrany Kim Jong-hjo, který prezidentovi vyhlášení stanného práva poradil. Ve funkci skončili také velitelé armády v Soulu, speciálních sil a kontrarozvědky, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo obrany.

Na prezidenta Juna, exministra obrany Kima a úřadujícího náčelníka generálního štábu Pak An-soa uvalila vojenská prokuratura zákaz vycestovat a dnes jej vztáhla také na deset důstojníků.

Opoziční strany ve středu v Národním shromáždění předložily návrh na prezidentovo odvolání. Demokratické straně a jejím spojencům chybí osm hlasů pro přijetí příslušného usnesení, dosud jich mají ve třistačlenném parlamentu 192. Špičky PPP ještě ve čtvrtek odmítaly usnesení přijmout, dnes ale jeden poslanec potvrdil, že se pro návrh vyjádří.

Odvolání podporuje podle průzkumu agentury Realmeter skoro 74 procent Korejců. Hlasování se očekává v sobotu v 19:00 místního času (11:00 SEČ), podle médií by se ale mohlo uskutečnit dříve, možná už dnes.

Pokud by k odvolání došlo, návrh posoudí ústavní soud, který by měl konečné slovo při rozhodování, zda Jun může setrvat v úřadu. Pokud by odvolání podpořil dostatečný počet soudců, bude Jun zbaven funkce a do 60 dnů se musí konat nové volby. Prezidentské povinnosti by v takovém případě převzal premiér Han Duk-so.

Jun Sok-jol v úterý večer místního času vyhlásil stanné právo a obvinil poslance opoziční Demokratické strany, kteří ovládají parlament, ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti. Několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu rozhodnutí postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.