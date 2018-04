Jediný přeživší atentátník z Paříže odsouzen, zatím dostal 20 let

Na 20 let poslal v pondělí belgický soud do vězení Salaha Abdeslama, kterého krátce před tím uznal vinným z pokusu o vraždu tří belgických policistů při razii v březnu 2016. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015, které jako jediný z podezřelých přežil, by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020. Kromě Abdeslama soud do vězení na 20 let poslal dnes také dalšího obžalovaného islamistu, Tunisana Sofiana Ayariho.