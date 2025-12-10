Je po všem. Zuzana Belohorcová a ostrá tečka za manželstvím: "Žádné další šance se nerozdávají"
10. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná moderátorka se vyjádřila nekompromisně a bez váhání.
Není to tak dlouho, co stránky médií plnil pěkně třaskavý a plamenný konec vztahu a manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasy Hájka.
A nevypadá to, že by k sobě snad poté, co aféra trochu odezněla, měli znovu najít cestu nebo něco podobného. V manželství překonali celou řadu krizí a nelehkých období, tohle ale, zdá se, bylo opravdu už to poslední.
Hájek si měl na Tenerife, kde dvojice žila a podnikala, najít milenku. Do té se měl následně zamilovat, což se stalo posledním hřebíkem do rakve manželství se Zuzanou.
Oba pak zachovávali dekorum a veřejně se k partnerskému hromobití nevyjadřovali... Až doteď.
Zuzana totiž na Instagramu sdílela video z vily, kde s Hájkem a rodinou žili a která je momentálně na prodej. Než se ale najde zájemce o koupi, Zuzana v sídle stále bydlí.
„Pěkně jsem to postavil, viď?“ neodpustil si v komentářích Hájek rýpnutí a přidal emotikon pokrčených ramen a ironický polibek.
Zuzana rýpanec ignorovala, na reakci fanouška, který Hájkovi vmetl, že vilu sice možná postavil, ale manželství rozbořil, už se moderátorka ozvala: „Přesně tak. Ale tak to mělo být. Dýchá se mi teď krásně... Svobodně,“ napsala.
„Žádné další šance se nerozdávají,“ dodala ostře.
