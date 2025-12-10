Proč teď všichni šílí ze slev v Albertu
10. 12. 2025 – 12:03 | Zprávy | Anna Pecena
Podle aktuálního letáku Albertu (10.–16. 12. 2025) padají ceny rychleji než teplota venku. Máslo za hubičku, krkovice skoro zadarmo a energetické nápoje levnější než káva v automatu. Kdo přijde pozdě, tomu zůstanou jen oči pro pláč.
Maso a základní potraviny: ceny, které se jen tak nevidí
Leták, který Albert vypustil na týden od 10. do 16. prosince, působí jako předvánoční salva na peněženky konkurence. Největší ránu zasadila vepřová krkovice bez kosti, která spadla o masivních 61 procent — na 84,90 Kč za kilo. To je hladina, kterou by mnozí čekali spíš někde ve výprodejích minulých let, ne těsně před Vánoci.
Stejně agresivně působí i kuřecí prsa, nyní za 119,90 Kč, což znamená slevu 36 procent. Pro rodiny plánující větší porci vánočních zásob je to nabídka, která se neodmítá.
A pak je tu máslo. Tradiční symbol předvánočního pečení padl na 26,90 Kč při použití aplikace — což je cena, která mohla způsobit menší dopravní kolaps u regálu. V době, kdy máslo běžně balancuje vysoko nad padesátikorunovou hranicí, je tahle akce prostě magnet.
Neporazitelné ceny i mimo potraviny
Leták ale nekončí u masa a pečicích ingrediencí. Oči zákazníků okamžitě přitahuje Red Bull ve čtyřbalení za 89,90 Kč. Když si uvědomíme, že běžná cena bývá 149,90 Kč, je jasné, že energetická sekce bude pod tlakem.
Neméně zajímavý je pád ceny u toaletního papíru Zewa Deluxe — 64,90 Kč místo běžných 149,90 Kč. To je přesně ten typ zboží, který lidé berou po dvou až třech baleních, protože se ví, že levnější už to prostě nebude.
A co vánoční tekuté radosti? Sollecello Prosecco za 64,90 Kč je adeptem na titul nejrychleji mizící položky týdne. Připočtěme si k tomu Jägermeister za 199 Kč a je jasno: nákupní vozíky budou praskat ve švech.
Co z toho plyne: kdo zaváhá, nebere
Tenhle leták nepůsobí jako běžná prosincová akce. Je to spíš nákupní závod o to, kdo si stihne odnést největší úlovek, než ceny naskočí zpět. Nabídky označené jako neporazitelné nejsou jen marketing — při slevách 40 až 60 procent jde o realitu, která se jen tak nevidí.
Pokud plánujete vánoční nákupy, zásoby nebo prostě chcete ušetřit, tenhle týden rozhodně není čas na váhání. V Albertu se totiž hraje rychle, tvrdě a levně. A kdo přijde pozdě, ten si bude muset připlatit.