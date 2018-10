Je čas začít novou kapitolu, řekla Merkelová. Na šéfku CDU už znovu kandidovat nebude

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

V Německu se blíží konec jedné politické éry. Dlouholetá kancléřka a šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová oznámila, že skončí v čele strany. Kancléřkou chce zůstat do konce volebního období v roce 2021, a poté už nebude kandidovat ani do Spolkového sněmu, ani na žádnou další politickou funkci. Vzhledem k situaci na německé politické scéně ale není zcela vyloučené, že nedobrovolně skončí i dříve.

"Mám pocit, že dnes je čas začít novou kapitolu," řekla čtyřiašedesátiletá politička, která CDU vede už od roku 2000. O tom, že v prosinci nebude znovu kandidovat, se podle svých slov rozhodla už před letními parlamentními prázdninami, tedy v době kolem vrcholícího sporu o migraci mezi CDU a bavorskou sesterskou stranou CSU.

Rozdělení funkce šéfky strany a vlády nepovažuje za dobré řešení, v tuto chvíli se jí ale žádná varianta nezdála lepší. Svým krokem chce vládě umožnit, aby se soustředila na svou práci, což se jí kvůli dosavadní rozhádanosti příliš nedařilo. Současný obraz velké koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) označila za nepřijatelný.

Rodačka z Hamburku, která ale značnou část života prožila v již zaniklé Německé demokratické republice, svým rozhodnutím také vyvodila zodpovědnost z dramatických ztrát CDU mimo jiné v loňských parlamentních volbách, které zapříčinila i její migrační politika, nebo v nedělním zemském hlasování v Hesensku, které podle voličů i médií výrazně ovlivnilo špatné vnímání vlády. Změnu v jejím fungování požaduje vedle Merkelové i SPD, podle které je nynější stav kabinetu nepřijatelný.

Šéfka sociálních demokratů Andrea Nahlesová k rozhodnutí kancléřky vyjádřila respekt, za výjimečný výkon označila to, že Merkelová CDU vedla 18 let. Lítost nad koncem političky v čele CDU vyjádřil její dlouhodobý kritik a ministr vnitra Horst Seehofer (CSU).

Naopak protestní a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) hovoří o dobré zprávě. Předseda opozičních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner zase uvedl, že se Merkelová vzdala špatného úřadu, rovněž opoziční Levice pak vyzvala SPD k opuštění koalice.

Kdo dlouholetou šéfku strany nahradí, zatím není jasné. O funkci už projevili zájem třeba generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je považována za spojenkyni Merkelové, a ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je naopak vnímán jako silný názorový odpůrce kancléřky. Merkelová žádného z kandidátů podpořit nehodlá.

V čele německé vlády stojí Merkelová už 13 let. Déle kabinet v poválečných dějinách vedly jen legendy politiky SRN - první kancléř Konrad Adenauer (14 let) a kancléř znovusjednocení Helmut Kohl (16 let).