Aktualizováno: Jdu do toho s pokorou, říká staronový ministr. Adama Vojtěcha dnes jmenoval prezident

Adam Vojtěch přijal nabídku premiéra Andreje Babiše stát se znovu ministrem zdravotnictví. Ve funkci se chce zaměřit na dořešení epidemie onemocnění covid-19 a na zákony důležité pro pacienty. Vojtěch to oznámil na twitteru.

(AKTUALIZOVÁNO) Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval staronovým ministrem zdravotnictví Adama Vojtěcha. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Oproti zvyklosti jmenování nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr si pouze od prezidenta převzal podepsaný jmenovací dekret. Zeman zároveň přijal rezignaci dosavadního ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se jmenování zúčastnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář a šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Po předání jmenovacího dekretu Vojtěch podepsal ministerský slib.

Prioritou staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude kromě řešení epidemie covidu-19 připravovaná legislativa a financování zdravotnictví. Po převzetí jmenovacího dekretu na Pražském hradě to dnes řekl České televizi. Kvůli epidemii bude podle něj třeba se připravovat na podzimní období a návrat dětí do škol.

„Ve Sněmovně je ještě celá řada zákonů, na kterých jsem pracoval jako ministr,“ uvedl. Poslanci projednávají například velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění například vstup nových léků do úhrady pojišťoven, zákon o návykových látkách, zavádějící nová pravidla pěstování léčebného konopí, či legislativu, která má nastavit jednotná pravidla pro elektronizaci zdravotnictví.

Zásadní bude podle něj také nastavení úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. „Musíme dokončit takzvanou kompenzační vyhlášku, kterou jsme vydali v loňském roce a teď ji budeme muset vydat znovu,“ řekl. Vyhláškou ministerstvo pojišťovnám stanoví, jak mají nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče platit za péči, které odvedli méně než bylo plánováno, nebo s ní měli kvůli epidemii vyšší náklady. Vyhláška zohledňuje také odměny zdravotníkům, kvůli kterým byl ale Vojtěch loni odbory kritizován. Podle něj odměny neměly být plošné.

„Pro zdravotnictví teď nastává doba pomalého návratu ke standardní necovidové péči, ale musí být zajištěna stabilita a rozvoj pro všechny segmenty,“ dodal Vojtěch.

S prezidentem Milošem Zemanem dnes při převzetí jmenovacího dekretu debatoval hlavně o epidemii koronaviru a očkování. „Bavili jsme se o tom, že je nutné přimět i mladou generaci, aby se nechala očkovat,“ uvedl. Ruská vakcína Sputnik V podle něj už není téma. „Spíše budeme mít problém v tom, abychom vakcíny, které budeme mít, vyočkovali,“ dodal.

O budoucnosti svého předchůdce Arenbergera v čele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady mluvit nechtěl. „Já bych vyčkal na výsledky kontrol, které byly v nemocnici nařízeny, a pak bych dělal nějaké další závěry,“ dodal s tím, že nemocnici kontrolují ministerstva zdravotnictví a financí.

K personálním otázkám v úřadu uvedl, že zásadní změny neplánuje, ale některé nejbližší lidi si chce přivést. Nabídku od premiéra vést znovu resort zdravotnictví dostal minulý týden. „Bral jsem to jako nějakou alternativu. Nepočítal jsem s tím, že to takto dopadne,“ dodal. Podle něj by na chod úřadu mělo negativní efekt, kdyby přišel nový ministr neznalý jeho fungování.

O své budoucnosti jako velvyslance ve Finsku nechtěl dnes spekulovat. Platí podle něj ale, že nebude v podzimních volbách kandidovat do Sněmovny.

(10:32, původní zpráva) Ve funkci nahradí Vojtěch Petra Arenbergera, který čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku.

„Přijal jsem nabídku pana premiéra vrátit se do konce volebního období na ministerstvo zdravotnictví. Jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem, jako před třemi lety,“ napsal. Prezident Miloš Zeman uvedl, že souhlasí se jmenováním Vojtěcha ministrem zdravotnictví. Jmenovací dekret podepíše ve středu, poté bude Vojtěch uveden do funkce ministra.

Podle premiéra nebude jmenování Vojtěcha doprovázet tradiční ceremoniál a nový ministr si pouze převezme jmenovací dekret. Babiš novinářům po summitu EU v Bruselu řekl, že se takto dohodl s prezidentem, oficiální jmenování podle něj není potřeba.

Ministrem zdravotnictví se Vojtěch stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu jmenovaném v červnu 2018. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji.

Vojtěcha na ministerstvu zdravotnictví nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Petra Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci končí po 48 dnech. Na dnešní tiskové konferenci za své jediné pochybení označil nesprávně vyplněné majetkové přiznání. V posledním týdnu zažíval mediální lynč, řekl.

Opoziční politici považují odstoupení Arenbergera a návrat Vojtěcha za další důkaz špatné personální politiky ministerského předsedy. Babiš podle nich nedokáže vybrat do svého kabinetu důvěryhodné osobnosti, s nadsázkou mluví o recyklaci či střídání ministrů jako na orloji.

Média: Politická realita překonává satiru

Jako o vtipu Rádia Jerevan a realitě, která překonala satiru, píšou komentáře českých deníků o návratu Adama Vojtěcha do čela ministerstva zdravotnictví, který je čtvrtou výměnou šéfa resortu během pandemie koronaviru. Komentátoři poukazují na Vojtěchovu loajalitu k premiérovi Andreji Babišovi a připomínají, že poté, co Vojtěch nedokázal loni na podzim premiérovi čelit, přišla druhá vlna epidemie.

Potvrzuje se, že premiérovy personální rezervy definitivně vyschly, a jeho orloj s ministry zdravotnictví se točí rychlostí větráku v letním parnu, píše komentátor Hospodářských novin (HN). Ministra zdravotnictví podle něj už nechce dělat nikdo, kdo má slovo příčetnost alespoň v pasivní slovní zásobě. „A tak premiér musí jet druhé kolo a sáhnout po hyperloajálním Vojtěchovi, který si nechá líbit úplně všechno,“ dodal.

Deník Právo připomíná, že z posledních tří ministrů zdravotnictví jeden vydržel ve funkci měsíc a další šest týdnů. Vojtěchův návrat nevyvrátil podezření, že personální kapacity hnutí ANO se povážlivě zužují, píše deník ve svém sloupku. Nebezpečí podle něj představuje Vojtěchova „loutkovitost“. „Která se později zhmotnila do neschopnosti prosadit proti prázdninově naladěnému premiérovi bezpečný návrat dětí do škol, a následovala druhá vlna epidemie. Vrací se pan Tvárný,“ uzavírá Právo.

Lidé kolem premiéra padají jako mouchy a Babiš nezřídka špatné nahrazuje ještě horšími, napsal komentátor Mladé fronty Dnes (MfD). Podle něj se po rezignaci ministra zdravotnictví Petra Arenbergera čekalo, že premiér vytáhne do funkce kohokoliv, včetně cvičeného jezevčíka. „Návrat ministra Adama Vojtěch se zdá být tahem zhruba na této úrovni,“ podotkl komentátor.

Lidové noviny (LN) ve sloupku upozorňují na to, že před Vojtěchem stojí řada úkolů, mimo jiné přesvědčit váhající lidi k očkování proti nemoci covid-19 a připravit se na „divočejší mutace koronaviru“, které mohou Češi přivézt z exotické dovolené. Zásadní je podle LN otázka, zda se Vojtěch bude řídit názory epidemiologů. „Anebo bude součástí předvolební kampaně řídící se poučkou: hlas lidu, hlas boží,“ varuje deník.