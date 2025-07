Jaká by měla být vlhkost vzduchu v bytě a proč by vás to mělo zajímat

20. 7. 2025 – 7:13 | Magazín | Žanet Ka

Příjemný domov není jen o teplotě, barvách stěn nebo vůni čerstvé kávy. Velmi důležitou, a často podceňovanou složkou zdravého a komfortního bydlení, je i vlhkost vzduchu. A přestože ji nevidíme, naše tělo ji rozhodně vnímá. Jaká by tedy měla být ideální vlhkost ve vašem bytě a jak ji udržet?

Co je to relativní vlhkost a proč se mění? Relativní vlhkost vzduchu vyjadřuje, kolik vodní páry obsahuje vzduch ve vztahu k tomu, kolik by jí mohl maximálně pojmout. Při 100% vlhkosti už vzduch žádnou další páru „neunese“ a začne se srážet ve formě rosy, nebo deště. Pokud je vlhkost např. 50 %, znamená to, že vzduch je nasycený jen z poloviny. Tato hodnota se však mění podle mnoha faktorů: Roční období - V létě je vzduch schopný pojmout více vlhkosti než v zimě.

Poloha bydliště - Vlhkost bývá vyšší v blízkosti vody, nižší v suchých oblastech.

Teplota a vytápění - Teplý vzduch může zadržet více vlhkosti, ale radiátory často místnost vysušují. Kolik vlhkosti je tak akorát? Pro běžné fungování lidského těla je ideální, když se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 40 až 60 %. Během topné sezóny by podle hygienických norem neměla klesnout pod 31 %, v létě může dosahovat až 60 %. U dětí se doporučuje mírně vyšší vlhkost kolem 55 %, protože pomáhá chránit sliznice a snižuje riziko nachlazení. Když je vlhkosti moc... Vysoká vlhkost může být zrádná. Není vidět, ale může přinášet řadu problémů: Plíseň - Objevuje se v tmavých rozích, hlavně v kuchyni a koupelně. Nejčastěji při teplotách okolo 21-25 °C.

Alergie - Roztoči a plísňové spory milují vlhké prostředí. Jejich koncentrace prudce roste nad hranicí 60 % vlhkosti.

Úpal a přehřátí - Ve vlhkém vzduchu se hůř odpařuje pot, což zvyšuje riziko přehřátí během fyzické aktivity.

Formaldehyd ve vzduchu - Za vysoké vlhkosti se z některých stavebních materiálů může uvolňovat více toxických látek.

Degradace nábytku - Vlhkost narušuje dřevo, odlepuje tapety a ničí omítku. A když je jí málo… Suchý vzduch je zrádný zase jinak. Na první pohled neškodný, ale tělo na něj reaguje: Vysychají sliznice - Což snižuje přirozenou obranyschopnost dýchacích cest.

Zhoršují se alergie a astma - Záchvaty mohou být silnější a častější.

Rychlejší šíření virů - V suchu jsou viry a bakterie aktivnější a přenosnější.

Suchá kůže a ekzémy Kůže se loupe, svědí, je podrážděná.

Vyšší stres - Výzkumy ukazují, že optimální vlhkost (42–48 %) pomáhá lépe zvládat stresové situace.

Praskající nábytek - Dřevo vysychá a deformuje se. Jak zjistit, jak jste na tom? Nejspolehlivější je vlhkoměr- malý přístroj, který vám během chvíle ukáže aktuální relativní vlhkost. Nemáte ho? Zkuste domácí test: naplňte sklenici vodou, dejte ji na 2 hodiny do lednice. Pak ji postavte na stůl. Pokud se zamlží a po skle stékají kapky- vzduch je vlhký dost. Pokud zůstane suchá- máte doma sucho. Co pomůže při nízké vlhkosti? Zvlhčovač vzduchu - Existují ultrazvukové, tradiční, parní i kombinované s čističkou. Dbejte na čistou vodu a údržbu.

Otevřené nádoby s vodo- Třeba na topení nebo parapet.

Pokojové rostliny - Fíkus, kapradina, spathiphyllum nebo chamaedorea odpařují vodu a čistí vzduch.

Větrejte koupelnu do bytu - Po sprše nechte dveře otevřené, vlhkost se rozptýlí do dalších místností.

Sušte prádlo uvnitř - V blízkosti topení se bude voda rychle odpařovat.

Vařte bez pokličky - Nechte plynule odpařovat vodu, ideálně s pár kapkami esenciálního oleje.

Akvárium nebo fontána - Fungují i jako dekorace a přidají vlhkost do prostoru.

Pravidelný úklid - Mokré utírání prachu a vytírání podlah zvlhčí vzduch a odstraní alergeny. Co dělat, když je vlhko až moc? Omezte odpařování - Sušte prádlo na balkoně, při vaření používejte pokličku, nenechávejte po koupeli horkou vodu ve vaně.

Používejte digestoř - Pára vzniká nejen z vaření, ale i z mytí nádobí.

Otevřete okna - Větrání pomůže rychle snížit vlhkost.

Zapněte klimatizaci - Moderní klimatizace umí vzduch vysušovat i čistit.

Zvažte odvlhčovač - Pokud nic jiného nezabírá, odvlhčovač vzduchu je spolehlivým řešením. Vodu sbírá do nádržky, kterou stačí čas od času vylít. Zdravý domov není jen o teple a pohodlí, ale i o správné vlhkosti. Pokud trávíte doma hodně času, dbejte na to, aby vám vzduch opravdu „seděl“. Vaše plíce, pokožka, oči i nábytek vám za to poděkují.