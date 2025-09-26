Jak zákon chrání vaše peníze v domově s pečovatelskou službou – “sleva” není mýtus
26. 9. 2025 – 9:50 | Zprávy | Anna Pecena
Každý senior se bojí, že při vstupu do domova s pečovatelskou službou se mu rozplynou úspory. Ale pozor: zákon má pro vás pár triků v rukávu, které fungují jako skrytá sleva – když je znáte a vymáháte.
Limity úhrady – nejde vás “vytěžit dál než dovoleno”
Zákon o sociálních službách nestanovuje přímo “sleva” pro seniory v domovech s pečovatelskou službou, ale ukládá, že úhrada osobních nákladů musí být přiměřená a musí zůstat částka jako kapesné. Každému, komu je poskytována sociální služba, musí z příjmů zůstat minimálně 15 % jako volné prostředky – nelze je všechno “vybrat” domovem. (viz § 108/2006 Sb.)
Navíc u domovů pro seniory či zařízení sociálních služeb existují limity, kolik mohou požadovat za ubytování a stravu. V některých případech je horní hranice pro ubytování či jídlo stanovena zákonem či vyhláškou.
Pokud by domov stanovil úhradu nad limit, máte právo požadovat přezkum – lze namítnout, že je to v rozporu se zákonem.
Kdo může mít nárok na ještě větší “slevu” či finanční pomoc
-
Příspěvek na péči – pokud senior užívá pečovatelskou službu, může mít nárok na příspěvek na péči, který lze použít částečně na úhradu péče. Tento příspěvek se ale posuzuje individuálně a nemusí pokrýt vše.
-
Sociální pomoc od obce či města – některé obce mají programy pomoci pro seniory v zařízeních, mohou přispět na poplatky, platební režim apod.
-
Přezkoumání výše úhrady – pokud domov poskytl smlouvu s přemrštěnou úhradou, existuje možnost obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany nebo krajské úřady.
-
Změna režimu zařízení – pokud domov není zařízení sociálních služeb, ale “domov s pečovatelskou službou” v podobě nájemních bytů s doplňkovou službou, pak platí jiné principy – může jít o nájem + doplňkové služby, což může být levnější. (Takové domovy se občas provozují obcemi)
Jak získat “slevu”: praktické kroky, které vám mohou ušetřit stovky či tisíce
-
Pečlivě požadujte rozpis úhrad – kolik za ubytování, kolik za stravu, kolik za péči.
-
Zkontrolujte, zda úhrada nepřesahuje zákonný limit pro ubytování / stravu u zařízení sociálních služeb.
-
Uplatněte nárok z příspěvku na péči v rámci úhrady péče.
-
Zjistěte, zda obec či kraj nemá dotační program pro seniory v sociálních službách.
-
Vedení zařízení musí respektovat, že musí zůstat volné min. 15 % vašich příjmů – pokud jej “vytěží” víc, máte oprávněnou námitku.
-
Pokud se vám domov “tváří, že nemá povinnost,” ověřte, zda je registrován jako poskytovatel sociálních služeb – pokud ano, podléhá zákonu, pokud ne, režim může být flexibilnější (ale také může být riziko).
I když “sleva při využití domova s pečovatelskou službou” není běžně uváděna jako konkrétní akční nabídka, zákon přeci jen dává seniorům ochranu. V praxi to znamená, že lze “sleva” vyvést z omezení přemrštěných nároků, předepsaných úhrad a zachování části příjmů – a tyto nástroje využít jako svůj osobní rabat. Pokud chcete, mohu pro vás zpracovat konkrétní vzor námitky pro váš kraj či město.