Dnes je pátek 26. září 2025., Svátek má Andrea
Počasí dnes 13°C Zataženo

Bývalá Spice Girl a její manžel vyhráli životní jackpot: Co stojí za rozhodnutím v hodnotě přes dvě miliardy korun?

26. 9. 2025 – 9:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Bývalá Spice Girl a její manžel vyhráli životní jackpot: Co stojí za rozhodnutím v hodnotě přes dvě miliardy korun?
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Bývalá hvězda Spice Girls Geri Halliwell a její manžel, donedávna šéf stáje Red Bull F1 Christian Horner, stojí na prahu nové životní etapy. Po sérii vnitřních konfliktů a mediálních otřesů, které vyústily v jeho odchod z týmu, získal Horner podle světových médií odchodné okolo 80 milionů liber – tedy víc než dvě miliardy korun. Tento krok, který přepisuje jejich osobní i profesní plány, otevírá otázku, kam dvojice své pohádkové jmění nasměruje a jaké nové projekty může jejich společný restart přinést.

Za velkým obnosem, který může zcela změnit jejich dosavadní životní styl, stojí pád dlouholetého šéfa stáje Red Bull F1 Christiana Hornera  a nejde o jediné překvapení. Podle informací z médii nebyl jeho odchod výsledkem jedné události, ale souhry několika silných tlaků. K hlavním důvodům patřila slábnoucí výkonnost týmu, která ohrožovala jeho dosavadní dominanci. 

Křehkou atmosféru umocňovaly také vnitřní konflikty a odchody klíčových inženýrů, například Adriana Neweyho či Jonathana Wheatleyho. Svoji roli sehrála i kontroverze z roku 2024, kdy Horner čelil obvinění ze sexuálního nevhodného chování – ačkoli byl vyšetřováním zproštěn, zůstal pod silným mediálním tlakem. Protože měl navíc dlouhodobý kontrakt až do roku 2030, zvolil Red Bull cestu vysokého odchodného kolem 80 milionů liber, aby se vyhnul vleklým soudním sporům a mohl otevřít novou kapitolu v řízení týmu.

profimedia-0100761560 Skupina Spice Girlszdroj: Profimedia

Geri Halliwell – od “Ginger Spice” k silné partnerce v pozadí

Geri Halliwell (plným jménem Geraldine Estelle Halliwell, dnes Halliwell-Horner) se stala ikonou 90. let jako členka dívčího fenoménu Spice Girls, kde nosila přezdívku “Ginger Spice”. Skupina prodala více než 100 milionů alb po celém světě a jejich logo i kultovní šaty s britskou vlajkou se staly symbolem generace.

ondřej a Daniela - úvodka
Magazín
Věrná Daniela bojuje o statisíce a Ondra zase o čest!

Po odchodu ze skupiny v roce 1998 rozvíjela sólovou kariéru – vydávala alba, psala knihy a působila i jako televizní osobnost a herečka. Její majetek v roce 2025 se odhaduje na přibližně 42 milionů dolarů (tj. podstatná část bohatství pochází právě z investic, autorských práv, médií, koncertů a publikací).

Geri Halliwell a Christian Horner Geri Halliwell a Christian Hornerzdroj: Profimedia

Silné partnerství, ve kterém musela mnohé ustát

Halliwell a Christian Horner (bývalý šéf stáje Red Bull Racing) se seznámili už v roce 2009 a jejich vztah se formálně rozvinul v roce 2014. Následovala zasnoubení a v květnu 2015 proběhla svatba v Bedfordshiru. Mají spolu syna Montague (nar. 2017). Geri je také matkou dcery Bluebell z předchozího vztahu; Christian pak má dceru Olivia z prvního manželství.

Simona - úvodka
Magazín
Nikdo by to do ní neřekl! Nechtěla manželství, přesto má jeden z nejpevnějších vztahů českého showbyznysu

Partnerský život mezi světy showbyznysu a motorsportu není jednoduchý, ale Geri zdánlivě sehrává klíčovou roli jako rovnovážná protistrana, která dokáže propojit citlivost umělkyně s pragmatismem manažerky. Když vůči Christianu v únoru 2024 vznikla obvinění ze sexuálního nevhodného chování, vyšetřování ho nakonec zbavilo podezření, ale médiím a tlaku okolí čelit musel i díky podpoře své manželky.

Geri Halliwell a Christian Horner jsou dlouho manželé Geri Halliwell a Christian Horner jsou dlouho manželézdroj: Profimedia

Co teď s takovým balíkem? Geri a Christian plánují novou kapitolu

Když na účet přistane víc než dvě miliardy korun, ani nejzkušenější rodinný rozpočet na to nemá kolonku. Christian Horner, donedávna šéf stáje Red Bull F1, a jeho manželka, bývalá Spice Girl Geri Halliwell, teď řeší, jak s takovou částkou naložit a nabízí se mnohem víc než jen větší garáž pro trofeje a pár extra koní v jezdecké stáji.

Podle zahraničních médií není tahle suma jen zlatým padákem. Hornerův kontrakt až do roku 2030 a dohoda o ukončení spolupráce dávají páru svobodu plánovat. Část peněz nepochybně spolkne zdanění a chytré investice, ale zbytek? Ten otevírá nekonečné možnosti. Spekuluje se o návratu do Formule 1 v roli investora, o vlastním závodním týmu nebo o nových projektech v udržitelné energetice a médiích, kde má Geri zkušenosti i kontakty.

Obývák - Jirka 3
Magazín
Slavný režisér prodává své malebné lesní útočiště jen kousek od Prahy

A protože Geri nikdy nebyla jen manželkou v pozadí, dá se očekávat, že rodinná rada probíhá v duchu „Girl Power“. Už teď si pohrává s myšlenkou společného byznysu, kde se potkají její umělecké ambice a Hornerova závodní dravost. Nejspíš to tedy nebude jen o nové vile v Karibiku (i když ani ta není vyloučena), ale o velkých vizích, které mají šanci měnit pravidla hry.

Jisté je jedno: ať už Geri s Christianem investují do luxusních nemovitostí, filmových projektů nebo nového týmu F1, o nudu mít nouzi nebudou. A my ostatní můžeme jen se špetkou nadsázky doufat, že až příště zkontrolujeme účet, bude nás tam čekat podobně příjemné dilema.

Tagy:
šéf celebrity F1 Formule 1 zpěvačka honorář
Zdroje:
People, Reuters, ft.com, Hello!
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Méně chaosu, více klidu: váš byt může vypadat dokonale každý den

Následující článek

Jak zákon chrání vaše peníze v domově s pečovatelskou službou – “sleva” není mýtus

Nejnovější články