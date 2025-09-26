Bývalá Spice Girl a její manžel vyhráli životní jackpot: Co stojí za rozhodnutím v hodnotě přes dvě miliardy korun?
26. 9. 2025 – 9:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Bývalá hvězda Spice Girls Geri Halliwell a její manžel, donedávna šéf stáje Red Bull F1 Christian Horner, stojí na prahu nové životní etapy. Po sérii vnitřních konfliktů a mediálních otřesů, které vyústily v jeho odchod z týmu, získal Horner podle světových médií odchodné okolo 80 milionů liber – tedy víc než dvě miliardy korun. Tento krok, který přepisuje jejich osobní i profesní plány, otevírá otázku, kam dvojice své pohádkové jmění nasměruje a jaké nové projekty může jejich společný restart přinést.
Za velkým obnosem, který může zcela změnit jejich dosavadní životní styl, stojí pád dlouholetého šéfa stáje Red Bull F1 Christiana Hornera a nejde o jediné překvapení. Podle informací z médii nebyl jeho odchod výsledkem jedné události, ale souhry několika silných tlaků. K hlavním důvodům patřila slábnoucí výkonnost týmu, která ohrožovala jeho dosavadní dominanci.
Křehkou atmosféru umocňovaly také vnitřní konflikty a odchody klíčových inženýrů, například Adriana Neweyho či Jonathana Wheatleyho. Svoji roli sehrála i kontroverze z roku 2024, kdy Horner čelil obvinění ze sexuálního nevhodného chování – ačkoli byl vyšetřováním zproštěn, zůstal pod silným mediálním tlakem. Protože měl navíc dlouhodobý kontrakt až do roku 2030, zvolil Red Bull cestu vysokého odchodného kolem 80 milionů liber, aby se vyhnul vleklým soudním sporům a mohl otevřít novou kapitolu v řízení týmu.
Geri Halliwell – od “Ginger Spice” k silné partnerce v pozadí
Geri Halliwell (plným jménem Geraldine Estelle Halliwell, dnes Halliwell-Horner) se stala ikonou 90. let jako členka dívčího fenoménu Spice Girls, kde nosila přezdívku “Ginger Spice”. Skupina prodala více než 100 milionů alb po celém světě a jejich logo i kultovní šaty s britskou vlajkou se staly symbolem generace.
Po odchodu ze skupiny v roce 1998 rozvíjela sólovou kariéru – vydávala alba, psala knihy a působila i jako televizní osobnost a herečka. Její majetek v roce 2025 se odhaduje na přibližně 42 milionů dolarů (tj. podstatná část bohatství pochází právě z investic, autorských práv, médií, koncertů a publikací).
Silné partnerství, ve kterém musela mnohé ustát
Halliwell a Christian Horner (bývalý šéf stáje Red Bull Racing) se seznámili už v roce 2009 a jejich vztah se formálně rozvinul v roce 2014. Následovala zasnoubení a v květnu 2015 proběhla svatba v Bedfordshiru. Mají spolu syna Montague (nar. 2017). Geri je také matkou dcery Bluebell z předchozího vztahu; Christian pak má dceru Olivia z prvního manželství.
Partnerský život mezi světy showbyznysu a motorsportu není jednoduchý, ale Geri zdánlivě sehrává klíčovou roli jako rovnovážná protistrana, která dokáže propojit citlivost umělkyně s pragmatismem manažerky. Když vůči Christianu v únoru 2024 vznikla obvinění ze sexuálního nevhodného chování, vyšetřování ho nakonec zbavilo podezření, ale médiím a tlaku okolí čelit musel i díky podpoře své manželky.
Co teď s takovým balíkem? Geri a Christian plánují novou kapitolu
Když na účet přistane víc než dvě miliardy korun, ani nejzkušenější rodinný rozpočet na to nemá kolonku. Christian Horner, donedávna šéf stáje Red Bull F1, a jeho manželka, bývalá Spice Girl Geri Halliwell, teď řeší, jak s takovou částkou naložit a nabízí se mnohem víc než jen větší garáž pro trofeje a pár extra koní v jezdecké stáji.
Podle zahraničních médií není tahle suma jen zlatým padákem. Hornerův kontrakt až do roku 2030 a dohoda o ukončení spolupráce dávají páru svobodu plánovat. Část peněz nepochybně spolkne zdanění a chytré investice, ale zbytek? Ten otevírá nekonečné možnosti. Spekuluje se o návratu do Formule 1 v roli investora, o vlastním závodním týmu nebo o nových projektech v udržitelné energetice a médiích, kde má Geri zkušenosti i kontakty.
A protože Geri nikdy nebyla jen manželkou v pozadí, dá se očekávat, že rodinná rada probíhá v duchu „Girl Power“. Už teď si pohrává s myšlenkou společného byznysu, kde se potkají její umělecké ambice a Hornerova závodní dravost. Nejspíš to tedy nebude jen o nové vile v Karibiku (i když ani ta není vyloučena), ale o velkých vizích, které mají šanci měnit pravidla hry.
Jisté je jedno: ať už Geri s Christianem investují do luxusních nemovitostí, filmových projektů nebo nového týmu F1, o nudu mít nouzi nebudou. A my ostatní můžeme jen se špetkou nadsázky doufat, že až příště zkontrolujeme účet, bude nás tam čekat podobně příjemné dilema.