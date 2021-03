Jak vyzrát na zombíky? Poradí americká vládní agentura

V letošním roce bychom se měli připravit na zombie apokalypsu. Tedy alespoň podle proroctví francouzského filozofa a proroka Nostradama. A protože štěstí přeje připraveným, připravila americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) svou sérii rad a tipů, jak blížící se katastrofu přežít.

„Původně to začalo jako ne-tak-docela vážná propagační kampaň, jak přilákat lidi, aby se začali zajímat o způsob, jak se připravit na různé přírodní katastrofy. Ale ukázalo se, že je tenhle způsob opravdu hodně účinný,“ uvedla CDC s tím, že stránky vznikly už před deseti lety. „Díky heslu ‚připravte se na zombie apokalypsu‘ se nám daří oslovit širokou škálu obyvatel a poučit je o přípravě na všechna rizika,“ dodala.

A pokud je teď – jak věří někteří vykladači Nostradamových předpovědí – zombie apokalypsa nablízku, pak by CDC měla skvělou příležitost prohlásit: „My vám to říkali.“

Nostradamus v 16. století napsal: „Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne. I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří. A na vznešeném místě objeví se mocná zla.“

Aby se lidé mohli nachystat na krvavou, masožravou pohromu, nabízí stránky CDC linky na řadu „produktů pro přípravu na příchod zombií“, včetně kresleného románu ke stažení, který obsahuje užitečné tipy; plakátu k vytištění pro ty, kdo by nevěděli, jak zombie vypadá (nemrtvě vyhlížející, pošilhávající osoba s velmi špinavými nehty), i rady pro učitele, kteří by chtěli do výuky zařadit lekce související s touto problematikou.

Stejná varování, jen tentokrát čtená

Bizarní stránka pro přípravu na zombie apokalypsu vznikla na jinak smrtelně vážném serveru CDC v květnu 2011. Jejím strůjcem se stal šéf komunikací CDC Dave Daigle, který si dělal obavy o to, kolik lidí věnuje zprávám a varováním CDC pozornost.

„Blížila se sezona hurikánů, která začíná 1. června,“ řekl tehdy listu The Atlantic. „Rok co rok jsme vydávali stejná varování a já si říkal, jestli je lidi vůbec čtou. Měli jsme na našich stránkách skvělé informace o tom, jak se připravit – ale připravenost a veřejné zdraví nepatří mezi nejpřitažlivější témata,“ dodal.

A proto vznikla stránka připravenosti na zombie apokalypsu, která z valné většiny doporučovala stejné rady a přípravy, jako varování před hurikány. Rozdíl v zájmu byl ale citelný – provoz na stránce se ztrojnásobil, což nakonec server CDC nevydržel.

Ovšem ti, kdo se skutečně připravují na zombie apokalypsu, rady CDC kritizují s tím, že se vůbec nevyjadřují ke specifickému problému této pohromy.

„Jedna z prvních otázek, které jsme od lidí připravujících se na zombie apokalypsu dostali, zněla: ‚Jaké zbraně byste proti nim doporučili‘?“ řekl Daigle. „Nezapomínejte ale, že my jsme středisko pro veřejné zdraví. Nebudeme nikomu doporučovat zbraně. To necháme na lidech z bezpečnostních složek,“ dodal.