Čutání do meruny je sice v nějaké formě známé už odpradávna, pořádná pravidla ale dostalo až v 19. století a před 133 lety vznikla Football League - nejstarší ligová soutěž na světě.

Otcem soutěže byl skotský obchodník s textilem William McGregor (1846–1911). V době, kdy britská látka ještě neměla ve světě konkurenci, jej osud v 80. letech 19. století zavál do Birminghamu. McGregor se tu dal dohromady s místním klubem Aston Villa a brzy se stal jeho předsedou. Odtamtud to dotáhl až do čela anglické Fotbalové asociace (FA).

Viktoriánská Anglie, jak známo, potlačovala jakoukoli sexualitu a snažila se ji všemožně zcivilizovat. Kde na nadržené pubescenty neplatily ubrusy až na zem, které měly zakrýt dráždivý pohled na nohy, tam prostě nastoupila rákoska. A tak bylo honění mičudy ideální pro to, aby se puberťáci náležitě vybouřili a neměli necudné myšlenky a nevymýšleli všemožné voloviny.

McGregora ale štvalo něco jiného: kluby, které své hráče už prostřednictvím lukrativních přáteláků platily, se musely často poprat se zmateným rozpisem zápasů a horko těžko dávaly dohromady termíny. „Každým rokem je pro všechny fotbalové kluby stále těžší a těžší sehrát přátelské zápasy nebo je dokonce jenom domlouvat. Výsledkem je, že klubům kolidují termíny s pohárovými soutěžemi, a proto bývají často na poslední chvíli nucené se utkat se soupeři, kteří nepřilákají diváky,“ přemítal. Dostal proto nápad na vznik organizace, která by do toho všeho vnesla řád a pevné termíny.

Svůj nápad představil 22. března 1888 a chtěl ligu nejdříve nazvat The Association Football Union. To se ale nelíbilo jihoanglickým klubům, protože jim to až příliš připomínalo konkurenční Rugby Football Union. A rugby a fotbal přece nejdou dohromady - vždyť fotbal je hra gentlemanů, kterou hrají chuligáni, a ragby je hra chuligánů, kterou hrají gentlemani. Na druhé schůzce 17. dubna se pak už dohodl definitivní název Football League, třebaže se to pro změnu nelíbilo McGregorovi. Příliš mu to připomínalo nepopulární Irish Land League.

V září 1888 pak poprvé začalo hrát ligový fotbal dvanáct klubů, včetně Aston Villa. Až do roku 1992 zůstala Football League nejvyšší anglickou ligovou soutěží. Poté, co se 22 špičkových klubů oddělilo a založily si vlastní Premier League, má Football League pod patronátem druhou, třetí a čtvrtou nejvyšší anglickou ligovou soutěž. V roce 2016 se přejmenovala na English Football League (EFL).

Bezprecedentního celosvětového úspěchu fotbalu a svého ligového systému se ale už McGregor nedožil. Zemřel 20. prosince 1911.