Jak cenzura poprvé dovolila ukázat záchod

Před 66 lety padlo v USA jedno z mnoha televizních tabu, když se na obrazovkách poprvé objevil záběr na záchod. Tehdy ještě velmi opatrně – vidět byla pouze splachovací nádržka.

Dnes se to zdá skoro k nevíře, ale americká televizní cenzura po dlouhá léta zakazovala vysílat záběry na běžné aspekty lidského života. Nezdály se jí těhotné ženy, manželské postele, nahé pupíky či koupelny – natož pak toalety.

Zlom v tomto ohledu nastal 11. října 1957 v seriálu Nechte to na Beaverovi (Leave It to Beaver). V pilotní epizodě tohoto sitcomu o rodině Cleaverových nazvané Captain Jack si dva dětští hrdinové Wally a Beaver objednají na inzerát za dva a půl dolaru mládě aligátora.

Asi si dovedeme představit zklamání obou chlapců, když místo obřího plaza obdrží osmicentimetrové mládě. Přesto se rozhodnou si zvířátko ponechat a jako jediné místo, kde ho nic netušící rodiče určitě nenajdou, zvolí splachovací nádržku na záchodě.

Stanice CBS ovšem odmítla epizodu schválit v původní podobě, protože kdo to jakživ slyšel, aby se v televizi objevil záběr na koupelnu, potažmo přímo na záchod? Vysílání pilotního dílu se tedy o týden odložilo a dumalo se, jak scénu předělat tak, aby se učinilo zadost prudérnímu cenzorovi. Na nic rozumného se ale nepřišlo, protože v domě nebylo jiné místo, kam by bylo možné aligátora věrohodně ukrýt. Po dohadování mezi televizí a produkční společností bylo dosaženo kompromisu: Byly povoleny pouze záběry na nádržku (jak do ní chlapci schovávají malého aligátorka), nikoliv ale na samotný záchod.

I tak se Leave It to Beaver stal 11. října 1957 prvním sitcomem, který ukázal toaletu (nebo přinejmenším její část) a aligátor byl první televizní postavou, která ji použila. Nicméně seriál nijak veleúspěšný nebyl, a tak jej CBS po první sérii ukončila. Dalších pět sérií (všechny po 39 dílech) natočila v letech 1958-1963 televize ABC. V roce 1997 pak osudy seriálové rodiny oprášil stejnojmenný celovečerní film.