Iniciativa podle Pavla dodává Kyjevu polovinu munice, Zelenskyj za ni poděkoval
16. 1. 2026 – 15:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl český prezident Petr Pavel v Kyjevě po dnešním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
Ten ocenil, že iniciativa bude pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
"Iniciativa poskytuje přes 50 procent velkorážní munice pro ukrajinské ozbrojené síly. Jsem rád, že s novou vládou v České republice bude iniciativa pokračovat," řekl Pavel. Dodal, že iniciativa bude v letošním roce schopná zajistit stejné množství munice jako v loňském roce.
Podle Zelenského se s Pavlem bavili o tom, že iniciativa funguje efektivně a je pro Ukrajinu důležitá. Ukrajinský prezident poděkoval i za veškerou další politickou, ekonomickou a humanitární podporu jakož i pozornost, kterou Česko věnuje Ukrajině.
Zelenskyj dnes také zveřejnil video, na kterém vítá prezidenta Pavla v Kyjevě a společně pokládají věnce k památníku padlých obránců Ukrajiny.
Premiér Andrej Babiš a další představitelé nové vládní koalice původně slibovali muniční iniciativu zrušit. Nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude jako taková pokračovat.
Zelenskyj po setkání s Pavlem také vyjádřil naději, že předchozí dohody mezi Prahou a Kyjevem pomohou s nejnaléhavějším úkolem, kterou je obrana před ruskými vzdušnými údery. Vyzval rovněž české firmy, aby dále rozšířily spolupráci s těmi ukrajinskými v oblasti dělostřelectva a dronů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také po dnešním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny.
Řád knížete Jaroslava Moudrého může být udělen občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu. Udílen je prezidentem Ukrajiny od roku 1995.
Pavel v souvislosti s ruskými útoky na ukrajinskou energetiku řekl, že Česko může poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a také generátory pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Rusko v posledních týdnech zintenzivnilo své útoky na ukrajinskou energetickou soustavu, což mělo za následek i několikadenní výpadky elektřiny v Kyjevě a dalších ukrajinských městech.
Oba prezidenti se shodli na tom, že Moskva nejeví známky ochoty k jednáním o ukončení války proti Ukrajině.
Pavel dnes ráno přijel do Kyjeva poté, co ve čtvrtek zahájil ve Lvově svou celkově třetí návštěvu Ukrajiny v pozici hlavy státu. Kromě Zelenského se dnes sejde také s dalšími představiteli Ruskem napadené země.