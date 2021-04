Faltýnek a jeho zápisník. Seznam Zprávy odkrývají popis zákulisních her politika z hnutí ANO

S důležitým objevem přišel server Seznam Zprávy. Redaktoři získali soubor poznámek a zápisků, jejichž autorem je předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Víme, jak lobboval za dotace pro své známé, ovlivňoval zakázky anebo jak dělal vlastní obchody, aby to nebylo vidět,“ popisují novináři.

Příběhy poskládané z Faltýnkových zápisků popisují zákulisní hry aktéra velmi blízkého premiéru Babišovi. Faltýnek pravost záznamů nepopírá. „Jako osoba politicky činná jsem v kontaktu s řadou lidí, kteří za mnou přicházejí s různými typy sdělení a jejichž důvěryhodnost je značně kolísavá. Pokud si některá z těchto sdělení heslovitě poznamenám, nelze z toho vyvodit, že jde o zachycení reálného stavu, natož pravdivého obrazu o skutečnosti,“ komentoval Faltýnek fakt, že jeho poznámky jsou veřejně dostupné.

Faltýnek uvedl, že šlo o diáře z let 2015 a 2016 a možná i z roku 2017. Do diářů si prý zapisuje všechny schůzky s poznámkami, co chtějí lidé řešit. O tom, jak se dostaly fotokopie k autorovi zpráv na serveru SeznamZprávy, může jen spekulovat. Faltýnek soudí, že někdo, kdo měl přístup k jeho soukromým zápiskům, je ofotografoval a potom předal dál, případně je zpeněžil.

Z poznámek se dá například vyčíst to, jak měl politik skrytě vlastnit firmu, aby se to nekřížilo s pověstí a činy aktéra vládního hnutí. Lze tu vyčíst podrobný popis postupu, jak to udělat tak, aby navenek vlastnil firmu někdo jiný než Faltýnek, a co udělat v případě, kdyby ji chtěl jednou vlastnit viditelně nebo získat její majoritní část.

Všechny Faltýnkovy záznamy se týkají byznysu, zakázek a dotací. Při konfrontaci redakce Jaroslav Faltýnek poznamenal, že si občas „poznamenával nesmysly“ — jenže politikovy záznamy se s realitou jasně shodují, píše redakce Seznam Zpráv. „Jen v některých případech dosud nikdo netušil, že za kauzami, které vyvolaly politické aféry či dokonce policejní vyšetřování, stál právě muž považovaný za pravou ruku premiéra Babiše.“

Faltýnek například pomáhal svému kamarádovi a sousedovi z Prostějova Miroslavu Černoškovi k dotacím. Černošek je jeden z hlavních hráčů sportovního byznysu. „Pohlídej mi dotaci,“ je napsáno na papíru, který si podle redakce přinesl Faltýnek od Černoška, u toho je také podrobně popsáno, o jakou podporu z veřejných peněz má jít. Šlo o dotaci ve výši 30 milionů. Ze zápisníku také vyplývá, že si Jaroslav Faltýnek pomáhal k lukrativním smlouvám v pražském dopravním podniku.

„Jaroslav Faltýnek funguje tak, že spolupracuje s řadou blízkých lidí, se kterými se potom jednou za čas srovná, vždy se snažil pomáhat svým kamarádům. Šlo mu jen o byznys,“ řekl redakci Seznam Zpráv jeden ze zdrojů, který má osobní zkušenost s předsedou poslaneckého klubu ANO.

V hnutí ANO i v Agrofertu

Babišovy iniciály AB se v diáři objevují podle SeznamZprávy.cz například u poznámky z jara 2016, kdy představenstvo pražského dopravního podniku vyměnilo generálního ředitele firmy. „AB - odvolat Ďuriše hned?? Nebo červen?“ zapsal si podle serveru Faltýnek. Jaroslav Ďuriš byl z funkce generálního ředitele městského podniku odvolán 19. května 2016, pražskou primátorkou tehdy byla Adriana Krnáčová. „Pan Faltýnek ode mě neměl žádný mandát k jednání ve věcech, které nastiňujete, nic o tom nevím, nikdy jsem o tom neslyšel a musí to vysvětlit,“ cituje server Babiše.

Faltýnek byl prvním místopředsedou ANO od února 2015, na funkci rezignoval loni v říjnu kvůli jednání s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou v restauraci, která měla být podle vládních nařízení proti šíření koronaviru zavřená. Místo v čele poslaneckého klubu ANO tehdy Faltýnek udržel.

Zhruba deset let byl Faltýnek členem představenstva skupiny Agrofert, kterou Babiš vlastnil a v únoru 2017 ji převedl do svěřenského fondu. Předloni v březnu zasahovala policie mimo jiné i ve Faltýnkově bytě kvůli podezření z korupce v mýtném tendru. Spolu s Babišem byl Faltýnek v minulosti obviněn v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo, jeho stíhání státní zástupce zrušil v květnu 2018.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek nebude podávat trestní oznámení kvůli zveřejněným informacím na základě údajů z jeho starších diářů. Soudí ale, že policie by měla záležitosti, o nichž píše server Seznam Zprávy, i okolnosti úniku údajů z diáře prošetřit. Týkají se například rozdělování sportovních dotací a údajného postupu při možném vzniku firmy ve Faltýnkově skrytém vlastnictví.

„Chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. Nebudu podávat trestní oznámení, to opravdu nemá smysl, ale orgány činné v trestním řízení přeci mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana (novináře Janka) Kroupy a společnosti Seznam,“ řekl dnes Faltýnek na sněmovním plénu.

Babiš: Faltýnek musí vše vysvětlit

Kdokoli porušil principy boje proti korupci, na kterých je postavené hnutí ANO, musí odejít, uvedl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš k podezřením kolem šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Podle Babiše musí Faltýnek všechno vysvětlit. Ve vyjádření pro server Seznam Zprávy premiér odmítl, že by Faltýnek měl od něj mandát k jednání ve věcech, o nichž server píše na základě Faltýnkova diáře, který má k dispozici. Babiše zmiňuje Faltýnek ve svých poznámkách na několika místech, píše server.

Podle České televize budou opoziční strany ve Sněmovně žádat Faltýnkovo vysvětlení, jestli nepomáhal ovlivňovat zakázky a získávat dotace ve prospěch spřátelených lidí a firem. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka jsou zjištění poměrně vážná, politik by se měl věnovat své politické činnosti, nikoli zakládat skryté účasti. Poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka hovořil o stylu politiky, kterou Faltýnek a nemalá část hnutí ANO dělá. Podle Víta Rakušana (STAN) může jít o velkou politickou kauzu, pokud se dotace rozdělovaly tím způsobem, že někdo měl lepší styky s Faltýnkem.

Faltýnek podle ČT odmítá, že by udělal cokoli nezákonného. „Všechny ty příběhy, které pan (Janek) Kroupa tvoří z mých několik let starých poznámek z různých jednání, která byla téměř vždy na přání těch, kdo se mnou to jednání měli, jsou vyfabrikované nesmysly a fikce,“ sdělil Faltýnek ČT.

„Pokud udělal nějakou věc, kterou nebude schopen vysvětlit, platí u něj jako u kohokoliv v hnutí princip padni komu padni,“ cituje server Babišovo vyjádření o Faltýnkovi. „Hnutí jsem postavil na transparentnosti a principech boje proti korupci a v případě, že by je kdokoliv porušil, nemáme dál co řešit a musí odejít. A je jedno, jak se jmenuje nebo na jaké je pozici,“ dodal premiér.