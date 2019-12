I Orbán má svého Ovčáčka. Udržuje pocit války a tweetuje v kadenci samopalu

Zoltán Kovács i Jiří Ovčáček mají jako svou hlavní komunikační platformu Twitter. Jejich "palebná" síla je nicméně výrazně odlišná – Ovčáček má na Twitteru 54 tisíc sledujících, Kovács jen něco přes deset tisíc. To mu však nebrání v tom, aby byl svého druhu globální celebritou.

Výrazný rozdíl je totiž v publiku, na které oba mluvčí své vzkazy míří. Zatímco Zemanův Ovčáček tweetuje téměř výhradně česky, jeho statusy následně kolují zejména po českých sociálních sítích a webech, a čas od času zarezonují i v ruských médiích, Orbánův Kovács se obrací zejména na Západ.

Má to svou logiku. Kritiky má Maďarsko hlavně v zahraničí. Domácí opozici, jak politickou, tak mediální, už totiž Orbán za posledních deset let zdecimoval. Podrobněji jsme situaci maďarských médií popsali ZDE.

Orbánův mluvčí pro zahraničí si perfektní angličtinou vyřizuje účty s hlavními světovými médii – tu s Guardianem, jindy s New York Times nebo se CNN. Příležitostně jim poskytne i rozhovor.

Mluví uhlazeně, ale nekompromisně. Maďarsko je v jeho interpretaci nepochopená země, nový pohraniční plot proti migrantům je "zárukou svobody získané před 30 lety" a Orbánova vláda se rozhodně "nechystá opustit cestu demokracie". Podobně jako Jiří Ovčáček se vůči západním médiím vymezuje s argumentem, že jsou "levicová".

That moment when @guardian scolds you with Marx and kitsch culture. I can now logout and close my laptop. #iveseeneverything @shaunwalker7 https://t.co/Udz1z6sj7n